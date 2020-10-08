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Mel Gibson’lı Fatman filminden ilk fragman yayınlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Usta oyuncu Mel Gibson’ın sinirli bir Noel Baba’yı canlandırdığı Fatman filminden ilk fragman yayınlandı.

Usta oyuncu ve yönetmen Mel Gibson’ın başrolünü üstlendiği Fatman filminden ilk fragman gün yüzüne çıktı. Gibson’ın sinirli bir Noel Baba’yı canlandırdığı film, aksiyonla komediyi harmanlıyor. Parası bitmiş alkolkik ve şiddet yanlısı bir Noel Baba’nın anlatıldığı Fatman’nın yönetmen koltuğunu Ian Nelms, Eshom Nelms ikilisi paylaşıyor.

Bir kara komedi olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan Fatman'de Santa'nın peşine kiralık katil takan 12 yaşında bir çocuk bulunuyor. Bu sırada Noel Baba, işindeki düşüşle mücadele ediyordur. 12 yaşında bir genç olan Billy, Noel çorabında hediye olarak sadece bir parça kömür bulmasıyla büyük bir öfkeye kapılır. Çocuk, Skinnyman isimli keskin nişancıyı Santa'nın peşine takar.

Filmde Gibson'a Ant-Man and The Wasp'tan hatırladığımız Walton Goggins ve Homecoming'de rol alan Marianne Jean-Baptiste eşlik edecek. Fatman'in 13 Kasım'da sinemalarda gösterime girmesi, 17 Kasım'da dijital platformlarda izleyici karşısına çıkması planlanıyor.


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