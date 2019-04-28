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Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

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DÜNYA  | 28.04.2019 08:53 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, First Lady Melania Trump’ın doğum gününü sosyal medyada yapılan paylaşımla kutladı. Fotoğrafta Melania Trump'ın bir koltuğun köşesinde tek başına oturduğu görülürken, sosyal medya kullanıcıları paylaşılan kareyle alay etti.

Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Beyaz Saray, 49’uncu yaşına giren First Lady Melania Trump’ın doğum gününü ‘garip’ bir fotoğrafla kutladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Oval Ovis’te 3 kişilik bir koltuğun köşesinde oturan Melania Trump’ın yanına photoshop ile ABD Başkanı Donald Trump’ı, Rusya Devlet Başkanı Putin’i ve Donald Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway’i koyarak alay etti.

beyaz saray

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Anahtar Kelimeler:
Melania Trump beyaz saray sosyal medya
 

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