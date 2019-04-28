Melania Trump'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Beyaz Saray, 49’uncu yaşına giren First Lady Melania Trump’ın doğum gününü ‘garip’ bir fotoğrafla kutladı.
Sosyal medya kullanıcıları, Oval Ovis’te 3 kişilik bir koltuğun köşesinde oturan Melania Trump’ın yanına photoshop ile ABD Başkanı Donald Trump’ı, Rusya Devlet Başkanı Putin’i ve Donald Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway’i koyarak alay etti.
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