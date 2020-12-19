Melek Baykal: 26 yıl sonra boşanabildim

Oyuncu Melek Baykal, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sunucu ve yazar Yelda Kırçuval'ın Instagram canlı yayınına konuk olan Baykal, "İki evlilik yaptım" dedi.

Melek Baykal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İkisi de beşer yıl sürdü. Yabancı olan eşimle 5 yıl beraberdik. Ayrıldık, 21 yıl ayrı kaldık ama vakitsizlikten boşanamadık. Ne ben Almanya’ya gidebildim, ne o gelebildi. Tam 26 yılın sonunda boşanabildik ve artık evlilik düşünmüyorum çünkü başka şeylerin hayatımda daha güçlü yer aldığına karar verdim. Ailem, yeğenlerim, mesleğim gibi.



