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  4. Melek Mosso doğallıktan yana olduğunu söyleyince dile düştü! Eski hali gündemde

Melek Mosso doğallıktan yana olduğunu söyleyince dile düştü! Eski hali gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.08.2024 10:23
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Melek Mosso "Şu günlerde doğal kokular bulayım, masaj çubuğu alayım masaj yapayım" diyerek doğal olduğunu savundu. Melek Mosso'nun eski hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Melek Mosso doğallıktan yana olduğunu söyleyince dile düştü! Eski hali gündemde

Melek Mosso, güçlü sesi ve sahne performansıyla dikkat çekiyor. 35 yaşındaki şarkıcı, zaman zaman özel hayatıyla da magazin gündemine geliyor.

Son dönemde hakkında çıkan 'kalça estetiği' iddialarına yanıt veren Mosso, "Evet, yaptırdım. Herkes rahatlasın" demişti.

"DAHA AZ GÜZEL GÖRÜNMEYE ÇALIŞTIM"

Mosso şimdi ise doğallık açıklamasıyla gündemde. Daha az güzel görünmeye çalıştım. Müziğime odaklandım. Gönül işlerini çalışma ortamımdan uzak tuttum… Sadece bu sektörde değil, her alanda kadın olmak zor" diyen Mosso bununla da kalmadı.

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Melek Mosso "Şu günlerde doğal kokular bulayım, masaj çubuğu alayım masaj yapayım" diyerek doğal olduğunu savununca eski halleri sosyal medyada gündem oldu.

Kalça estetiği yaptırdı! O sözleriyle dile düştü Kalça estetiği yaptırdı! O sözleriyle dile düştü

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Temiz Magazin'de yer alan iddiaya göre doğal olduğunu söyleyen Melek Mosso "Jawline (çene hattı), çene ucu uzatma, elmacık kemiği belirginleştirme, dudak, badem göz operasyonu, burun, diş estetiği" yaptırdı.

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Ancak Mosso'nun eşi daha önce kalça estetiğini kabul etmiş ama "Yüzde estetiğe karşıyım" demişti.

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Melek Mosso
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