Melek Mosso kimdir? Melek Mosso kaç yaşında ve nerelidir?

Melek Mosso, yeni nesil şarkıcılardan biridir. Yaptığı coverlarıyla tanınan Melek Mosso, geçtiğimiz günlerde konuk olarak katıldığı İbo Show'da şarkılarını seslendirmişti. İzleyici tarafından beğenilen Melek Mosso, hakkında ve seslendirdiği şarkıları hakkında geniş çaplı bir araştırma başladı.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 11 Kasım 1988 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Mosso'nun müziğe ilgisi yedi yaşında ilk bestesini yaparak başladı. Melek Mosso, Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı. Daha sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etti. Lise eğitiminden sonra üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi ‘Davarcı’dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden gelmektedir.

Melek Mosso, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra geldiği İstanbul'da Kadıköy - Beşiktaş vapur hattında müzik yaparak tanınmaya çalışmıştır. Bunun yanında piyano, yan flüt, solfej ve armoni dersleri verdi. Müzisyen arkadaşları ile kurduğu Zbam The Band isimli grubu ile swing ve caz konseptli müzik yaparak çeşitli sahnelerde kendini göstermiştir. Özel bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlenmiştir.

MELEK MOSSO ŞARKILARI

Kedi (2018)

Gölgen Yeter (2018)

Keklik Gibi (2019)

Vursalar Ölemem(2019)

Sarıla Sarıla (2019)

Gönül Gözü (2020)

Unutan Kazanır (2020)

Cumartesi Türküsü (2020)

Yalan (ft. Aras) (2020)

Kurtuldun Dediler (2020)

Kızgınım (2021)

Ağlarsam (2021)

Sonrası Kalır (2021)

Gel Desem de Gelme (Aras ile) (2021)

Zülüf (Haluk Levent ile) (2021)

