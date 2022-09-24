Melek Mosso’nun çocukluk fotoğrafını görenler tanıyamadı! “Umudunuzu kaybetmeyin”

Geçtiğimiz aylarda Isparta konseri iptal edildiği için magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Melek Mosso Instagram hesabından hayranlarını gülümseten bir paylaşım yaptı. Çocukluk dönemlerinde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Mosso, çocuk zorbalığına dikkat çekerek kendisinin de yaşıtlarının zorbalığına maruz kaldığını dile getirdi. Çocukluk fotoğrafını paylaşmasının sonrasında gelen estetik operasyon eleştirilerine cevap veren Mosso, gönderisinde ‘düzeltme’ notunu ekleyerek olumsuz yorumlara cevap vermeyi ihmal etmedi.

“UMUDUNUZU KAYBETMEYİN”

Çocukluk dönemlerinde okul üniformasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Mosso gönderisine, “Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin! Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının estetik yorumları yapması üzerine Mosso gönderisine “Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye” şeklinde bir not daha ekledi.

