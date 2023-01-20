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Melekler ve Şeytanlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Melekler ve Şeytanlar filmi nerede çekildi?

20.01.2023 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melekler ve Şeytanlar (Angels & Demons) filmi, Dan Brown'ın aynı adlı kitabından uyarlanmıştır. 20 Ocak akşamı Kanal D ekranlarında sinema severler ile buluşacak olan Melekler ve Şeytanlar filminin oyuncuları ve konusu gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, Melekler ve Şeytanlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Melekler ve Şeytanlar filmi nerede çekildi?

Melekler ve Şeytanlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Melekler ve Şeytanlar filmi nerede çekildi?

Melekler ve Şeytanlar, 15 Mayıs 2009 tarihinde gösterime giren macera filmidir. Tom Hanks Melekler ve Şeytanlar filminde Robert Langdon rolüyle yer alırken, Ron Howard yönetmen olarak, Brian Grazer ise yapımcı olarak ve Akiva Goldsman senarist olarak görev aldılar.

MELEKLER VE ŞEYTANLAR FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

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Melekler ve Şeytanlar (özgün adı: Angels & Demons), Dan Brown'ın aynı adlı kitabından uyarlanan ve 15 Mayıs 2009 tarihinde gösterime giren macera filmidir. 2006 yapımı filmin çekimleri Roma ve Los Angeles'taki Sony Stüdyolarında gerçekleşti.

MELEKLER VE ŞEYTANLAR KONUSU

Başta basit bir terörist grup tarafından işlenmiş gibi görünen Cern cinayetinin,bir anda eskiden kalma bir hesaplaşması olan İlluminati örgütünün Vatikan'ı yok etmek için tezgahladığından şüphelenilir.

Bunun üzerine simgebilim uzmanı Robert Langdon'dan olayı araştırması için Roma'ya davet edilir, Robert'a burada İtalyan bilim insanı Vittoria Vetra'da eşlik ederek çalınan Karşıt maddeyi beraber aramaya koyulurlar. Durduraksız süren bir aksiyonla Robert ve Vittoria, 400 yılık antik sembollerin izini sürerler.

melekler ve şeytanlar

MELEKLER VE ŞEYTANLAR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Dan Brown'un yazarı olduğu aynı isimli romanın uyarlaması olan Melekler&Şeytanlar, yine yazarın Da Vinci Şifresi filminden sonra çekilen ikinci uyarlaması. Aslında ilk kitap olan Melekler&Şeytanlar, büyük hasılat elde eden Da Vinci Şifresi'nin aldığı eleştirileri yıkmayı hedefliyor.

İşte oyuncular;

Tom Hanks - Profesör Robert Langdon

Ayelet Zurer - Vittoria Vetra

Ewan McGregor - Carlo Ventresca

Stellan Skarsgard - İsviçreli Muhafız

Pierfrancesco Favino - Müfettiş Ernesto Olivetti

Nikolaj Lie Kaas - Bay Gray

Armin Mueller - Stahl Kardinal Strauss


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