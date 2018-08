Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Meleklerin Aşkı 5. son bölüm tamamı izle

Meleklerin Aşkı 5. son bölümü, dün akşam Show TV'de hayranlarını ekrana başına kilitledi. Son bölümden sonra yayınlanan Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm fragmanında izleyenleri oldukça meraklandıracak sahneler yer alıyordu. Başrollerinde usta oyuncu Oya Başar ve genç oyuncular Gülper Özdemir ile Berkay Hardal'ın yer aldığı romantik komedi tarzındaki Meleklerin Aşkı, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Meleklerin Aşkı son bölümde Yağmur, Melek'e aşkını itiraf etmek ister. Fakat her seferinde karşısında Necmettin çıkar. Mehtap ve onun abisi ise Yağmur ile Melek'in arasını yapmak için her türlü yolu denemektedir. Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm fragmanında ise Çekilmezler ailesine süpriz bir misafir gelirken Yağmur ile Melek arasındaki yakınlaşma, yeni bölümde neler olacak merak ettirmeye başlattı. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor. Meleklerin Aşkı son bölüm izleme bağlantısı haberimizde. İşte Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm fragmanı...