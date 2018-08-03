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Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Meleklerin Aşkı 5. son bölüm tamamı izle

DİZİ HABERLERİ  | 03.08.2018 07:46 | Son Güncelleme

Meleklerin Aşkı 5. son bölümü dün akşam Show TV'de ekrana geldi. Son bölümden sonra Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal'ın oynadığı Meleklerin Aşkı son bölümde Yağmur, Melek'e aşkını itiraf etmek ister ama karşısında Necmettin gibi büyük bir engel vardır. Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm fragmanında ise Yağmur ile Melek arasındaki yakınlaşma merak uyandırdı. İşte Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme bağlantısı

Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Meleklerin Aşkı 5. son bölüm tamamı izle

Meleklerin Aşkı 5. son bölümü, dün akşam Show TV'de hayranlarını ekrana başına kilitledi. Son bölümden sonra yayınlanan Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm fragmanında izleyenleri oldukça meraklandıracak sahneler yer alıyordu. Başrollerinde usta oyuncu Oya Başar ve genç oyuncular Gülper Özdemir ile Berkay Hardal'ın yer aldığı romantik komedi tarzındaki Meleklerin Aşkı, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Meleklerin Aşkı son bölümde Yağmur, Melek'e aşkını itiraf etmek ister. Fakat her seferinde karşısında Necmettin çıkar. Mehtap ve onun abisi ise Yağmur ile Melek'in arasını yapmak için her türlü yolu denemektedir. Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm fragmanında ise Çekilmezler ailesine süpriz bir misafir gelirken Yağmur ile Melek arasındaki yakınlaşma, yeni bölümde neler olacak merak ettirmeye başlattı. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor. Meleklerin Aşkı son bölüm izleme bağlantısı haberimizde. İşte Meleklerin Aşkı 6. yeni bölüm fragmanı...

MELEKLERİN AŞKI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 6. bölüm tanıtımı yayınlandı. Necmettin’in Rusça konuştuğu, evdekilerin onu anlamaya çalıştığı tanıtımda sürpriz bir misafirin Çekilmez ailesinin evine gelmesiyle ortalık karışıyor. Necmettin’in Rus bir kadını eve getirmesiyle Melike deliye dönerken, Yağmur ve Melek’in arasındaki yakınlaşma merak uyandırıyor.

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MELEKLERİN AŞKI 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meleklerin Aşkı 5. bölümünde Mehtap’ın psikopat abisi Hamdi ile karşı karşıya kalan Yağmur, Melek’in “Yağmur, Mehtap’a deliler gibi aşık!” yalanıyla neye uğradığını şaşırdı. Kredi borçları yüzünden ihtarname gelen ve yıkılan Necmettin’i yine Rukiye kurtardı. Melek, Yağmur’u Hamdi’nin elinden kurtarmak için planını devreye soktu. Bir şekilde ikna olan Hamdi, kardeşi Mehtap’ı da alarak Sivas’a döndü. Parçaları birleştiren Melek, Yağmur’un sevdiği kızın kendisi olduğunu anladı.

#### MELEKLERİN AŞKI 5. SON BÖLÜM İZLE

Artık kaybedecek vakti olmayan Yağmur ise Melek’e aşkını itiraf etmeye kararlıydı. Yağmur’un aşkından intihar eden Deniz ise Melek’i çok büyük bir ikilemde bıraktı. Vicdanına yenik düşen Melek, Almanya’ya dönme kararı aldı. Hayallerine adım atacağını sandığı anda Melek’i sonsuza kadar kaybetme gerçeğiyle karşı karşıya kalan Yağmur, Melek’i kararından döndürebilecek miydi?


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