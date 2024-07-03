SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. Melih Demiral'ı hedef alan açıklamaya tepki yağıyor! UEFA'nın kararı da tartışma yarattı: "Kendi ülkelerine baksınlar"

Melih Demiral'ı hedef alan açıklamaya tepki yağıyor! UEFA'nın kararı da tartışma yarattı: "Kendi ülkelerine baksınlar"

03.07.2024 14:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturya-Türkiye maçında Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yapması dünya çapında gündem yarattı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in olayla ilgili açıklamasına Türkiye'den peş peşe tepkiler geliyor. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır" dedi.

Melih Demiral'ı hedef alan açıklamaya tepki yağıyor! UEFA'nın kararı da tartışma yarattı: "Kendi ülkelerine baksınlar"

Dün A Milli Futbol Takımı'nun Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseltiği maçta savunma oyuncusu Merih Demiral iki gol kaydetti. Demiral attığı gollerden sonrası 'bozkurt' işareti yaptı, bu hareket dünyanın gündemine oturdu.

UEFA'DAN SORUŞTURMA KARARI

UEFA'dan yapılan açıklamada; "Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır." dendi.

ALMAN BAKAN: AŞIRI SAĞCI TÜRKLERİN SEMBOLLERİNİN STADYUMLARIMIZDA YERİ YOKTUR

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

thumbs_b_c_bfcae0afb19094f6e4b15ef1de0c4070

BAKAN BAK'TAN DESTEK PAYLAŞIMI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Merih Demiral'ın sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Uzun uzun yazmaya gerek yok" notunu düştü.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: AVRUPA ÜLKELERİNE BAKSINLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Faeser'e sosyal medyadan tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır."

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise "Merih'in gol sevinci bu topraklara ait bir değerdir. Futbolcumuzla gurur duyuyoruz ve her daim yanındayız! Milli futbolcumuzun gol sevincini "ırkçılık" olarak niteleyenler önce kendi tarihlerine baksınlar. LGBT propagandasını ayakta alkışlayanların ya da PKK'ya selam duranların Türk'ü hazmetmesini zaten beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

DEMİRAL: TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM, BU YÜZDEN YAPTIM

Demiral 'bozkurt' işaretiyle sevinç gösterisi yapmasına ilişkin maçın ardından şöyle konuşmuştu:

"İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim."

UEFA'dan Merih Demiral'a soruşturma! UEFA'dan Merih Demiral'a soruşturma!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Euro 2024 Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Barış Alper'e: Eğer o golü atsaydın...Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Barış Alper'e: Eğer o golü atsaydın...
Bakan Bak'tan Merih Demiral paylaşımı!Bakan Bak'tan Merih Demiral paylaşımı!
UEFA'dan Merih Demiral'a soruşturma!UEFA'dan Merih Demiral'a soruşturma!
Anahtar Kelimeler:
Bozkurt UEFA soruşturma ak parti
En Çok Okunan Haberler
Benzin ve motorinde ÖTV zammı saatler sonra tabelaya yansıdı

Benzin ve motorinde ÖTV zammı saatler sonra tabelaya yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Barış Alper'e: Eğer o golü atsaydın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Barış Alper'e: Eğer o golü atsaydın...

Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

Temmuz 2024 memur ve emekli zammı netleşti

UEFA'dan Merih Demiral'a soruşturma!

UEFA'dan Merih Demiral'a soruşturma!

Avusturya'nın hocasından maç sonu ilginç sözler!

Avusturya'nın hocasından maç sonu ilginç sözler!

Depay'dan Türkiye'ye mesaj! Eşleşme sonrası...

Depay'dan Türkiye'ye mesaj! Eşleşme sonrası...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.