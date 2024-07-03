Melih Demiral'ı hedef alan açıklamaya tepki yağıyor! UEFA'nın kararı da tartışma yarattı: "Kendi ülkelerine baksınlar"

Dün A Milli Futbol Takımı'nun Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseltiği maçta savunma oyuncusu Merih Demiral iki gol kaydetti. Demiral attığı gollerden sonrası 'bozkurt' işareti yaptı, bu hareket dünyanın gündemine oturdu.

UEFA'DAN SORUŞTURMA KARARI

UEFA'dan yapılan açıklamada; "Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır." dendi.

ALMAN BAKAN: AŞIRI SAĞCI TÜRKLERİN SEMBOLLERİNİN STADYUMLARIMIZDA YERİ YOKTUR

Öte yandan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK'TAN DESTEK PAYLAŞIMI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Merih Demiral'ın sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Uzun uzun yazmaya gerek yok" notunu düştü.

Uzun uzun yazmaya gerek yok…🇹🇷 pic.twitter.com/anWjiEuKmJ — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 3, 2024

AK PARTİ'DEN TEPKİ: AVRUPA ÜLKELERİNE BAKSINLAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Faeser'e sosyal medyadan tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır."

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise "Merih'in gol sevinci bu topraklara ait bir değerdir. Futbolcumuzla gurur duyuyoruz ve her daim yanındayız! Milli futbolcumuzun gol sevincini "ırkçılık" olarak niteleyenler önce kendi tarihlerine baksınlar. LGBT propagandasını ayakta alkışlayanların ya da PKK'ya selam duranların Türk'ü hazmetmesini zaten beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

DEMİRAL: TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM, BU YÜZDEN YAPTIM

Demiral 'bozkurt' işaretiyle sevinç gösterisi yapmasına ilişkin maçın ardından şöyle konuşmuştu:

"İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim."