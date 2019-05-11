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Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na 'saat' göndermesi

keremuyanik keremuyanik
POLİTİKA  | 11.05.2019 12:44 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu'nun 250 bin lira olduğu iddia edilen saati ve CHP'nin başlattığı bağış kampanyasına yönelik, "İmamoğlu vatandaştan 20 TL bağış istiyor. Bence kolundaki 250 bin TL'lik saati kendi bağışlasa 12 bin 500 kişi bağış yapmış olur." dedi.

Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na 'saat' göndermesi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin geçtiğimiz günlerde başlattığı bağış kampanyasına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na, 250 bin lira olduğu iddia edilen saati üzerinden gönderme yaptı.

Açıklamayı Twitter'dan yapan Gökçek, "İmamoğlu vatandaştan 20 TL bağış istiyor. Bence kolundaki 250 bin TL'lik saati kendi bağışlasa 12 bin 500 kişi bağış yapmış olur. Ne dersiniz? Acındırma numaraları ayıp oluyor. Her şeye bir bahane bulan İmamoğlu herhalde buna da bir izah getirir.

Bakın İmamoğlu daha yeni röportaj yapmış ve demiş ki; "Bir çocuk 'Anneler gününe para biriktirdim, 30 liram vardı onu size gönderiyorum' diyor. Müthiş bir şey. Bu demokrasiye olan inanç aslında"

Sen dedin mi; "Siz fedakarlık yapacaksınız ben 250 bin TL'lik saat takacağım"

İşte Gökçek'in paylaşımları:


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gökçek bence saat mevzuuna hiç girme zararlı çıkarsınız
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