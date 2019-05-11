Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu'na 'saat' göndermesi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin geçtiğimiz günlerde başlattığı bağış kampanyasına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na, 250 bin lira olduğu iddia edilen saati üzerinden gönderme yaptı.

Açıklamayı Twitter'dan yapan Gökçek, "İmamoğlu vatandaştan 20 TL bağış istiyor. Bence kolundaki 250 bin TL'lik saati kendi bağışlasa 12 bin 500 kişi bağış yapmış olur. Ne dersiniz? Acındırma numaraları ayıp oluyor. Her şeye bir bahane bulan İmamoğlu herhalde buna da bir izah getirir.

Bakın İmamoğlu daha yeni röportaj yapmış ve demiş ki; "Bir çocuk 'Anneler gününe para biriktirdim, 30 liram vardı onu size gönderiyorum' diyor. Müthiş bir şey. Bu demokrasiye olan inanç aslında"

Sen dedin mi; "Siz fedakarlık yapacaksınız ben 250 bin TL'lik saat takacağım"

İşte Gökçek'in paylaşımları:

İMAMOĞLU VATANDAŞTAN 20 KL BAĞIŞ İSTİYOR.

BENCE KOLUNDAKİ 250.000 TL’LİK SAATİ KENDİ BAĞIŞLASA 12.500 KİŞİ BAĞIŞ YAPMİŞ OLUR.



NE DERSİNİZ?

ACINDIRMA NUMARALARI AYIP OLUYOR...



HERŞEYE BİR BAHANE BULAN İMAMOĞLU,

HERHALDE BUNA DA BİR İZAH GETİRİR. pic.twitter.com/3Fipam3ynw — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 11 Mayıs 2019

BAKIN İMAMOĞLU DAHA YENİ RÖPORTAJ YAPMIŞ VE DEMİŞ Kİ;”bir çocuk, ‘Anneler gününe para biriktirdim, 30 liram vardı onu size gönderiyorum' diyor. Müthiş bir şey. Bu demokrasiye olan inanç aslında. “



SEN DE DEDİN Mİ; “SİZ FEDAKÂRLIK YAPACAKSINIZ BEN 250.000 TL’LİK SAAT TAKACAĞIM”. pic.twitter.com/30d45McmiU — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 11 Mayıs 2019



