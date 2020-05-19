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Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 10:11 | Son Güncelleme

Gökçek, Özoğuz'da, "Söylediğini ispat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir" sözleriyle yanıt verdi.

Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! 'İspat edemeyen şerefsizdir'

İstifa ettirilen AKP'li eski Ankara Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, halefi Mansur Yavaş'a ilişkin öne sürdüğü bir iddiaya ilişkin kendisini eleştiren Athena müzik grubunun solisti Gökhan Özoğuz'u hedef aldı. Gökçek, Özoğuz'a, "Söylediğini ispat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir" sözleriyle yanıt verdi.

İstifa ettirilen AKP'li eski Ankara Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Tarihi Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde bir klip çekimi için drift yapan bir motorsiklet ile video paylaşarak halefi Mansu Yavaş'ı, "Yılın skandalı... Mansur Yavaş’ın yakın adamlarından Alper Kaya, kent konseyinin ve basın müşaviri Volkan Gültekin’in talimatı ile Hacı Bayram-I Veli hazretlerinin türbesi önünde şerefsizce motosikletle drift yaptı. Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP’li oldun..." sözleriyle hedef almıştı.

Fakat daha sonra Alper Kaya isimli kişinin hem Osman Gökçek'in okul arkadaşı olduğu hem de Beyaz TV'de sunuculuk yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu olay gün yüzüne çıkınca şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan "Yalan rüzgârla gemi yol almaz!" tepkisi geldi. Özoğuz'un tweetini alıntılayan Göçek, "Söylediğini ispat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir” sözleriyle cevap verdi.

Şarkıcı Özoğuz, söz konusu iddia ile ilgili, "İşte bunun gibi sahte hareketler yapanlar olduğu için, kimsenin yapılan haberlere, Sahte hayalet hesaplarla yalandan Gündem olan başlığına ve o taraftan yapılan hiçbir şeye inancı ve güveni kalmadı. Yalan rüzgarla Gemi yol almaz!" ifadelerini kullanmıştı.

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Gökhan Özoğuz'un bu tepkisine Gökçek, "Gökhan 'Söylediğini ispat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir' sözüne katılır mısın? Katılırsan sana birkaç sorum olacak. Cevap vermezsen zaten cevabı almış olacağız" sözleriyle karşılık verdi.

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