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Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı aşk mı yaşıyor?

30.04.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melike İpek Yalova'nın gönlünü meşlektaşı Furkan Palalı'ya kaptırdığı iddia edildi. Çiftin paylaşımları söylentileri güçlendirdi. Yalova ve Palalı konuyla ilgili iddialara henüz yanıt vermedi

Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz ay iki yıllık eşi Altuğ Gültan'dan boşanan Melike İpek Yalova hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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Aynı dizide rol alan Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı'nın beraberlik yaşadığı konuşuluyor. tv100'ün haberine göre; Palalı dün Yalova'nın yaş gününü de "İyi ki doğdun canım partnerim" notuyla paylaştı. Yalova da mesajı sayfasından yayınladı. İkilinin dizi setinde başlayan yakınlığının gerçek hayata taşındığı ve birlikte zaman geçirdikleri ileri sürüldü.

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"BOŞANIYORUZ"

İki yıl önce evlenen oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan'ın boşanacağı öne sürülmüştü. Çıkan haberlerden sonra iddiaların doğru olduğunu söyleyen Yalova, "Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımız da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır" demişti.

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Bu süreç zarfının sessizce devam etmesini isteyen Yalova, "İçinde olduğumuz süreci yönetirken çok kıymet verdiğimiz ailelerimizin incinmemesi birinci önceliğimiz. Sevdiğimiz insanları korumak adına, bu konunun hakettiği medeniyet çerçevesinde sakin ve sessizce ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız. Sizlerden de konuyla ilgili hassasiyet ve anlayışınızı rica ederiz. Çok teşekkürler" şeklinde konuşmuştu.
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Çift, 23 Mart'ta yollarını ayırmıştı.


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Furkan Palalı
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hatun kıllı adam seviyor belli ki..

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