Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz ay iki yıllık eşi Altuğ Gültan'dan boşanan Melike İpek Yalova hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Aynı dizide rol alan Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı'nın beraberlik yaşadığı konuşuluyor. tv100'ün haberine göre; Palalı dün Yalova'nın yaş gününü de "İyi ki doğdun canım partnerim" notuyla paylaştı. Yalova da mesajı sayfasından yayınladı. İkilinin dizi setinde başlayan yakınlığının gerçek hayata taşındığı ve birlikte zaman geçirdikleri ileri sürüldü.

"BOŞANIYORUZ"

İki yıl önce evlenen oyuncu Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan'ın boşanacağı öne sürülmüştü. Çıkan haberlerden sonra iddiaların doğru olduğunu söyleyen Yalova, "Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımız da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır" demişti.