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Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi! Ankara havası oynadılar

22.05.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 yıldır birlikte olan oyuncu Melis Birkan kendi gibi oyuncu olan Aras Aydın evlendi. Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder gibi isimlerin yer aldığı düğünde Melis Birkan'in sade gelinliği dikkat çekti. Melis Birkan'ın gelinliği de sosyal medyanın konuştuğu konular arasındaydı.

Melis Birkan ve Aras Aydın evlendi! Ankara havası oynadılar

'Issız Adam' filmi ile adını geniş kitlelere duyuran Melis Birkan ile kendisi gibi oyuncu olan Aras Aydın, uzun süredir aşk yaşıyor. İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Melis Birkan ile Aras Aydın geçtiğimiz gün evlendi.

Engin Akyürek, Nilperi Şahinkaya, Özge Özder ve Leyla Tanlar gibi pek çok ünlü isim de düğüne katıldı.

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Melis Birkan'ın düğün pozlarını gören sosyal medya kullanıcılarının kimi "Çok yakışmışlar" dedi kimi ise "Çok alakasız bir çift" yorumlarında bulundu.

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GELİNLİĞİ VE DANSI OLAY OLDU

Melis Birkan'ın sade gelinliği de sosyal medyayı ikiye böldü. Melis Birkan'ın derin yırtmacı gözlerden kaçmadı.

Ünlü çiftin Ankara havası oynaması herkesin ilgisini çekti. Ünlü çiftin dansıyı görenler "Emanet durmuş doğal olmak bu değil" yorumları yaptı.

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"RENGİN VE GÜLÜŞÜN HİÇ BİTMESİN"

Melis Birkan, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinin 32'nci yaş gününü romantik bir mesajla kutlamış, "Hayatımın rengi, ömrümün turuncusu, daima yüzü gülenim, ağlamaktan hiç korkmayanım, enerjisi, neşesi, umudu hiç bitmeyenim, şahane poz verip hep fotoğraf çektirenim, yapmak istedikleri ve tutkusu hiç tükenmeyenim, her spora yeteneklim, her şeyi çalıp söyleyebilen müzisyenim. Bir tanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun canım sevgilim. Rengin ve gülüşün hiç bitmesin ve hep dediğin gibi; Çok güzel olacak her şey" ifadelerini kullanmıştı.

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Engin Akyürek Melis Birkan
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