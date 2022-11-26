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Melis Sezen bikinili pozuyla akılları baştan aldı! Fiziğine yorum yağdı 'Sıcak kış'

26.11.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinden sonra herhangi bir projede rol almayan güzel oyuncu Melis Sezen, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Melis Sezen'in düzgün fiziğine sosyal medyada yorum yağdı.

Melis Sezen bikinili pozuyla akılları baştan aldı! Fiziğine yorum yağdı 'Sıcak kış'

En son Maske Kimsin Sen yarışmasında izleyici karşısına çıkan Melis Sezen, bir süredir tatil yapıyor. Güzel oyuncu, mavi bikinili pozlarıyla kendine hayran bıraktı.

Melis Sezen bikinili pozuyla akılları baştan aldı! Fiziğine yorum yağdı 'Sıcak kış'

Melis Sezen, iddialı paylaşımına ''Sıcak Kış'' notunu düştü.

Melis Sezen bikinili pozuyla akılları baştan aldı! Fiziğine yorum yağdı 'Sıcak kış'

Ünlü oyuncunun plaj pozlarına ''Biz burada donuyoruz, sen denize giriyorsun'', ''Neden bu kadar güzelsin'' ve ''Hiç güneş görmemiş gibisin'' tarzında yorumlar yapıldı.

Melis Sezen bikinili pozuyla akılları baştan aldı! Fiziğine yorum yağdı 'Sıcak kış'

Melis Sezen'in paylaşımı Melisa Döngel, Nilsu Berfin Aktaş ve Mina Ceran gibi isimlerin de beğenisini kazandı.

Melis Sezen bikinili pozuyla akılları baştan aldı! Fiziğine yorum yağdı 'Sıcak kış'

Melis Sezen bikinili pozuyla akılları baştan aldı! Fiziğine yorum yağdı 'Sıcak kış'

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan 25 yaşındaki oyuncunun ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Melis Sezen bikinili pozuyla akılları baştan aldı! Fiziğine yorum yağdı 'Sıcak kış'

Melis Sezen, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yıldızı Parlayanlar' ödülüne layık görülmüştü.

Melis Sezen bikinili pozuyla akılları baştan aldı! Fiziğine yorum yağdı 'Sıcak kış'

Melis Sezen bikinili pozuyla akılları baştan aldı! Fiziğine yorum yağdı 'Sıcak kış'


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