Melis Sezen'den aşk yorumu! "Hayatın güzel bir esprisi"

Sadakatsiz'de 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen, Marie Claire dergisine verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı. Oyunculuğu 'kendi katmanlarını keşfetmek' olarak tanımlayan Melis Sezen, duygusu güçlü karakterlere hayat vermek istediğini söyledi.

Çıkış yapmasını sağlayan 'Derin' rolüyle ilgili sorulara da yanıt veren Melis Sezen, karakterle ortak noktalarını şu sözlerle anlattı:

“Derin, inandığı şeylerin peşinden koşan bir kız. Sadece inandıklarını kendi gerçeklik algısına göre belirleyebiliyor. Ben de inandığım şeyin peşinden koşarım ama onun gibi kafama göre gerçeklik yaratmam.”

"AŞK HAYATIN GÜZEL BİR ESPRİSİ"

Aşk hakkındaki soruları yanıtlayan Melis Sezen, “Aşk bir anda hayatın akışının arkasına müzik koymak. Ya da roller coaster’ın bir anda hızlanıp yükselmesi ve yavaşlaması gibi. Sanki kontrolü sizde değil. Fakat insanı dinç tutan, bilmediği duygular yaşatan bir şey. Hayatın güzel bir esprisi” şeklinde konuştu.

