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Melis Sezen'den aşk yorumu! "Hayatın güzel bir esprisi"

01.04.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, aşk hakkındaki soruları yanıtladı. Melis Sezen açıklamasında "İnsanı dinç tutan, bilmediği duygular yaşatan bir şey" dedi.

Melis Sezen'den aşk yorumu! "Hayatın güzel bir esprisi"

Sadakatsiz'de 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen, Marie Claire dergisine verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı. Oyunculuğu 'kendi katmanlarını keşfetmek' olarak tanımlayan Melis Sezen, duygusu güçlü karakterlere hayat vermek istediğini söyledi.

Çıkış yapmasını sağlayan 'Derin' rolüyle ilgili sorulara da yanıt veren Melis Sezen, karakterle ortak noktalarını şu sözlerle anlattı:

“Derin, inandığı şeylerin peşinden koşan bir kız. Sadece inandıklarını kendi gerçeklik algısına göre belirleyebiliyor. Ben de inandığım şeyin peşinden koşarım ama onun gibi kafama göre gerçeklik yaratmam.”

odürohn

"AŞK HAYATIN GÜZEL BİR ESPRİSİ"

Aşk hakkındaki soruları yanıtlayan Melis Sezen, “Aşk bir anda hayatın akışının arkasına müzik koymak. Ya da roller coaster’ın bir anda hızlanıp yükselmesi ve yavaşlaması gibi. Sanki kontrolü sizde değil. Fakat insanı dinç tutan, bilmediği duygular yaşatan bir şey. Hayatın güzel bir esprisi” şeklinde konuştu.

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