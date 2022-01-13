Melis Sezen'den 'Maske Kimsin Sen?' için iddialı seçim! "Sana kırmızı çok yakışıyor"

Altın Kelebek için giydiği beyaz elbiseyle hayranlarını mest eden Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasında da jüri olarak öne çıkıyor. Son dönemde hem pahalı hem de dekolteli tercihlerde bulunan Sezen yine yaptığı seçimle takipçilerinden tam not aldı.

Tuvana Büyükçınar tasarımı bir elbise tercih eden Melis Sezen paylaşımına "Kırmızıya aşığım" notunu düştü. Sezen'in hem boynundaki kolyesi hem de kırmızı elbisesine beğeni yağdı.

Melis Sezen'in derin bacak dekolteli elbisesiyle verdiği poza takipçileri "Sana kırmızı çok yakışıyor", "Biz de sana aşığız" yorumlarında bulundu.

FİYATLARI OLAY

Maske Kimsin Sen? programında jüri üyesi olarak boy gösteren oyuncu Melis Sezen yaptığı kıyafet seçimleriyle ilgi çekiyor. Önceki programda kombinlediği ceket ve pantolonunun fiyatıyla gündeme gelen Sezen cekete 25.590 TL, pantolona ise 10.000 TL ödemesiyle dikkat çekmişti.



