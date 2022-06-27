Melis Sezen'in dans videosu alay konusu oldu! "Gece 3'te odamdaki cin"

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’de canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında.

Son günlerde attığı her adımla gündem olan Melis Sezen, bu defa dans videosuyla sosyal medyada alay konusu oldu. evinde kendince dans eden Sezen'in görüntülerini gören sosyal medya kullanıcıları, yorum yağmuruna tuttu.

Bir takipçisinin "Gece 3'te odamdaki cin" yorumu ise en çok dikkat çeken yorum oldu.

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın kıyafetinin sütyensiz olmasını hedef olmasıyla bir süre gündem olan Melis Sezen, geri adım atmamış ve "Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz" demişti.



