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Melis Sezen'in dans videosu alay konusu oldu! "Gece 3'te odamdaki cin"

27.06.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle ünlenen ve dizide Derin'i canlandıran Melis Sezen, oyunculuğu kadar güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor. En son dans videosuyla gündem olan Melis Sezen'in dans videosu alay konusu oldu. Sezen'e gelen "Gece 3'te odamdaki cin" yorumu dikkat çekti.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’de canlandırdığı ‘Derin’ karakteriyle hafızalara kazınan Melis Sezen, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında.

MELİS SEZEN

Son günlerde attığı her adımla gündem olan Melis Sezen, bu defa dans videosuyla sosyal medyada alay konusu oldu. evinde kendince dans eden Sezen'in görüntülerini gören sosyal medya kullanıcıları, yorum yağmuruna tuttu.

melis sezen

Bir takipçisinin "Gece 3'te odamdaki cin" yorumu ise en çok dikkat çeken yorum oldu.

Ekran görüntüsü 2022-06-27 081603

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın kıyafetinin sütyensiz olmasını hedef olmasıyla bir süre gündem olan Melis Sezen, geri adım atmamış ve "Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz" demişti.

Melis Sezen sessizliğini bozdu: Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı, kalmasınMelis Sezen sessizliğini bozdu: Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı, kalmasın

melis sezen


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Melis Sezen
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