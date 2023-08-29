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Melis Sezen, Kenan Doğulu konserinde kendinden geçti

29.08.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Gülcemal dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Melis Sezen, oyunculuğunun yanı sıra paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Evindeki ilginç dans performanslarını sık sık paylaşan Sezen bu sefer hünerlerini Kenan Doğulu'nun konserinde gösterdi.

'Sadakatsiz' dizisinde 'Derin' karakteriyle kendini sevdiren ünlü oyuncu Melis Sezen zaman zaman dans ettiği anlarını sosyal medyadan paylaşıyordu.

İlginç dans figürleriyle sosyal medyada beğeni toplayan güzel oyuncu bu sefer konserde kendinden geçti.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Kenan Doğulu konserinde Melis Sezen eğlendiği anları paylaştı.

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Bikini üstüne benzeyen büstiyeriyle konsere katılan Sezen hareketli şarkılarda kendini tutamadı ve sahnenin önünde hünerlerini sergiledi.


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