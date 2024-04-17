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  4. Melis Sezen leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti! 'Kükreyin' notu dikkat çekti

Melis Sezen leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti! 'Kükreyin' notu dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 08:03
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Son olarak Gülcemal dizisinde Murat Ünalmış ile başrolü paylaşan Melis Sezen özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. İddialı ve cesur tarzı ile dikkat çeken Melis Sezen son olarak leopar desenli mayasuyla ayna karşısına geçti. Sezen'in iddialı paylaşımındaki 'Kükreyin' notu ise dikkat çekti.

Melis Sezen leopar desenli mayosuyla ayna karşısına geçti! 'Kükreyin' notu dikkat çekti

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Melis Sezen son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranda yer aldı.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa leopar desenli mayosuyla adından söz ettirdi.

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Ayna karşısında selfie yapan Sezen'in cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ünlü ismin peş peşe paylaştığı cesur karelerine düştüğü 'Kükreyin' notu da dikkatlerden kaçmadı. Melis Sezen'in bu paylaşımına sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Yakışmış', 'Yine ilginç bir kombin' gibi yorumlar yapıldı.

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