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Melis Sezen'li Gülcemal ne zaman başlayacak? Gülcemal konusu ne, oyuncuları kimler?

30.03.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri ile büyük beğeni toplayan Melis Sezen'in yeni dizisi Gülcemal için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tanıtımı ile büyük beğeni toplayan Gülcemal'in yapımını MF Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Peki, Gülcemal ne zaman başlayacak? Gülcemal dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Melis Sezen'li Gülcemal ne zaman başlayacak? Gülcemal konusu ne, oyuncuları kimler?

Kanal D'nin efsane dizisi Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen'in yeni dizisi Gülcemal için geri sayım devam ediyor. Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen’in paylaştığı dizinin tanıtımları adeta göz kamaştırdı. Gülcemal ne zaman başlayacak? Gülcemal konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte yeni dizi hakkında tüm detaylar...

GÜLCEMAL KONUSU NE?

Dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

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Gülcemal'in annesiyle olan savaşında, hiç hesapta olmayan aşk mı yoksa yıllardır güttüğü kin mi galip gelecektir? Bedellerle dolu bu yolda Gülcemal, gaddar bir avcıyken açık bir ava mı dönüşecektir? Peki Deva? Nihayet teslim olduğunda, anlayacak mıdır bu aşkın imkansız olduğunu?

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GÜLCEMAL OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen’in paylaştığı dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

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GÜLCEMAL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gülcemal dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İzleyiciyle buluşmak için gün sayan “Gülcemal”, çok yakında Fox Tv'de ekrana gelecek.

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