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Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a: Gelecekteki soyadım!

11.01.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melis Sütşurup sevgilisi Mustafa Sandal'ın doğum gününü kutladı. Evlilik hazırlığı yapan Sütşurup paylaşımında "İyi ki doğdun gelecekteki soyadım" dedi.

Melis Sütşurup'tan Mustafa Sandal'a: Gelecekteki soyadım!

52 yaşına basan Mustafa Sandal'ı genç aşkı romantik bir mesajla kutladı. Melis Sütşurup, sevgilisinin doğum gününü, 22 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla ilan etti.

Sandal ile yer aldığı fotoğrafları slayt yapan Sütşurup, romantik doğum günü kutlamasında şu ifadelere yer verdi: "Belki benden önce birilerinin arabası vardı, belki kızlar çeyizini düzmüş seni bekliyordu, belki de suç sendeydi. Ama hepsi bizi bugünlere hazırladı Kito'm. Ben her zaman yanındayım, yüzün gülsün diye, huzurlu ol diye. İyi ki doğdun gelecekteki soyadım."

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Melis Sütşurup daha önce ayrıldığı sevgilisi için "Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz..." diyerek gündeme gelmişti.

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Mustafa Sandal
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