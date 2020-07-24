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Melisa Döngel süper mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 16:56 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterini canlandıran Melisa Döngel yaptığı paylaşımlarla hayranları mest etti. Döngel'in mavi elbiseli pozları olay oldu.

Melisa Döngel süper mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Sen Çal Kapımı'nın Ceren'i Melisa Döngel sosyal medyayı salladı.

Mavi süper minisi ve dekolteli elbisesiyle pozlarını paylaşan Döngel'e hayranları beğeni yağdırdı.
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Genç oyuncunun paylaşımına "Bu ne güzellik" yorumu yağdı. Melisa Döngel ise bu pozlarla dizisinin yeni bölümünün müjdesini verdi.

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MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde tamamlamıştır. Melisa Döngel, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Elif dizisi ile yaşamıştır.
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Arka Sokaklar ve Hangimiz Sevmedik dizilerinde rol alan Melisa Döngel, şimdilerde Sen Çal Kapımı da oynuyor.Melisa Döngel, 1.74 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.


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