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Melisa Şenolsun erkek oyuncuları sildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açan Melisa Şenolsun, Instagram'da birçok yakışıklı oyuncuyu takipten çıkardı.

Melisa Şenolsun erkek oyuncuları sildi

Tuba Büyüküstün'le 3 yıllık ilişkisi sona eren işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir ilişkiye başlayan Melisa Şenolsun, Instagram'daki bazı ünlü isimleri sildi.

23 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından Kerem Bürsin ve Burak Deniz'i takip etmeyi bıraktı. Şenolsun'un, diğer meslektaşı Metin Akdülger'i önce takipten çıkarıp sonra tekrardan takibe alması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Ünlü oyuncunun adı, bir dönem Kerem Bürsin'le anılmıştı.

Şenolsun ve Bürsin, aşk iddialarını reddetmişti.

Umut Evirgen ile Melisa Şenolsun, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda ilk kez el ele görüntülenmişti.


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