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Melisa Şenolsun'un alevli bikinisi olay oldu! "Ateş ediyorsun"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 09:08
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Atiye dizisindeki Cansu karakteri ve Masumlar Apartmanı'ndaki Rüya karakteriyle hafızalara kazınan Melisa Şenolsun son olarak Instagram bikinisiyle tenis oynadığı pozlarını paylaştı. Paylaşımı kısa süre içerisinde çok konuşulmayı başardı.

Melisa Şenolsun'un alevli bikinisi olay oldu! "Ateş ediyorsun"

Atiye dizisindeki karakteriyle adından söz ettiren Melisa Şenolsun iddialı ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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"ÇOK GÜZELSİN"

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun her paylaşımı olay oluyor. Şenolsun, son olarak 1,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından ateş görseli bulunan bikinisiyle tenis oynarken çektiği pozlarını paylaştı.

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Şenolsun'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Oyuncuya, "Masa tenisi öğrenildi mi?", "Çok güzelsin", "Gayet iyisin", "Alev almışsın" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Melisa Şenolsun sosyal medya cansu karakteri
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