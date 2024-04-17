Melisa Şenolsun'un alevli bikinisi olay oldu! "Ateş ediyorsun"

Atiye dizisindeki karakteriyle adından söz ettiren Melisa Şenolsun iddialı ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun her paylaşımı olay oluyor. Şenolsun, son olarak 1,1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından ateş görseli bulunan bikinisiyle tenis oynarken çektiği pozlarını paylaştı.
Şenolsun'un paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Oyuncuya, "Masa tenisi öğrenildi mi?", "Çok güzelsin", "Gayet iyisin", "Alev almışsın" gibi yorumlar yapıldı.