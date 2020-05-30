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  4. Melisa Sözen'i çıldırtan yorum! 'Ulan büzük dudak...'

Melisa Sözen'i çıldırtan yorum! 'Ulan büzük dudak...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 09:49 | Son Güncelleme

Oyuncu Melis Sözen, sosyal medyada kendisine siber zorbalık yapan bir takipçisinin yorumunu ifşa etti.

Melisa Sözen'i çıldırtan yorum! 'Ulan büzük dudak...'

Instagram paylaşımı ile takipçisinin kendisine hakaretini ifşa eden Melisa Sözen, “Kendilerine duydukları güvensizliği, yetersizlik hissini, aşağılık kompleksini ve sevgisizliklerini bu üslupla dile getiriyorlar” mesajını yazdı.

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Ünlü Oyuncu, sosyal medyada seksist ve bayağı bir dille yazılanlara her gün birçok kişinin maruz kaldığını belirterek, "Psikolojik problemlerinize başkalarına saldırarak deva bulamazsınız. Siber zorbalığınızla beni incitmediniz. Sizin gibilerin insanlara musallat olarak kendini var etme çabasına da artık bir 'dur' demek lazım" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sevmesen de kimsenin kimseye bu şekil hakaret etmeye hakkı yoktur.
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