Melissa Vargas'ın adı yanlış anons edilince olay oldu! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dayanamadı

Filenin Sultanları’nın sevilen isimlerinden biri olan başarılı voleybolcu Melissa Vargas sosyal medyada gündem oldu. Milli takımın parlayan yıldızlarından biri olan Vargas’ın adının yanlış anons edilmesi tepki topladı.

Bir maçta tek tek voleybolcuların isimlerinin okunduğu sırada Melissa Vargas’ın adı yanlış anons edilerek Vasgar denildi.

Spiker’in Vasgar dediğini duyan Melissa Vargas çok şaşırdı ve Ebrar Karakurt’a bakarak şaşkınlığını dile getirdi.

Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve diğer voleybolcular da duruma tepki gösterdi.



