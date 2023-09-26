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  4. Melissa Vargas'ın adı yanlış anons edilince olay oldu! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dayanamadı

Melissa Vargas'ın adı yanlış anons edilince olay oldu! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt dayanamadı

26.09.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları’nın parlayan yıldızlarından biri olan Melissa Vargas Avrupa Şampiyonluğundaki başarılı skorlarıyla hafızalara kazındı. Sempatik tavırlarıyla da sık sık ilgi odağı olan Vargas’ın adı yanlış anons edilince Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt’tan da tepki gecikmedi.

Filenin Sultanları’nın sevilen isimlerinden biri olan başarılı voleybolcu Melissa Vargas sosyal medyada gündem oldu. Milli takımın parlayan yıldızlarından biri olan Vargas’ın adının yanlış anons edilmesi tepki topladı.

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Bir maçta tek tek voleybolcuların isimlerinin okunduğu sırada Melissa Vargas’ın adı yanlış anons edilerek Vasgar denildi.

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Spiker’in Vasgar dediğini duyan Melissa Vargas çok şaşırdı ve Ebrar Karakurt’a bakarak şaşkınlığını dile getirdi.

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Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve diğer voleybolcular da duruma tepki gösterdi.

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