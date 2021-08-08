Meltem Miraloğlu Onur Akay’a, 50 bin dolarlık tazminat davası açtı

Yayınlandığı döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinin ardından yıldızı parlayan ve daha sonra ABD'ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılından bu yana kendisi hakkında köşe yazıları yazan ve magazin programlarında evliliği hakkında çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a, 50 bin dolarlık tazminat davası açtı.

KONUŞMA YASAĞI DA GETİRMİŞTİ!

Aile mahkemesine tedbir kararı alınması talebinde de bulunan Meltem Miraloğlu, Onur Akay'ın yayın kanalları üzerinden kişiliği ve aile hayatı ile ilgili saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, Temmuz ayında Akay'a 2 ay süreyle konuşma yasağı getirmişti. Akay, görüntülü katıldığı bir magazin programında ağzını bantlayarak konuşma yasağına tepki göstermişti.

İFADE VERECEK!

Ayrıca Meltem Miraloğlu, ünlü sanatçı Onur Akay hakkında kendisine 'hakaret' ve 'aşağılayıcı' ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle, emniyete de suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre Akay, ifadesi alınmak üzere emniyet tarafından polis merkezine çağrıldı ve bugünlerde ifadesi alınacak.

Onur Akay, Meltem Miraloğlu ile yaptığı görüntülü ve sesli röportajları da yayınlamıştı.

