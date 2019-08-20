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Meltem Miraloğlu teklif almayınca ABD'ye yerleşti

DİZİ HABERLERİ  | 20.08.2019 15:06 | Son Güncelleme

Bir dönem çocuk gelin rolüyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu yeni dizilerden teklif almayınca çareyi ülkeden gitmekte buldu.

Meltem Miraloğlu teklif almayınca ABD'ye yerleşti

7 yıl önce yayınlanan "Hayat Devam Ediyor" dizisinde çocuk gelin rolüyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, aldığı kararla şaşırttı!

Hayat Devam Ediyor dizisinden sonra sinema filmlerinde de rol alan Miraloğlu, oyunculuk teklifleri gelmeyince ABD'ye yerleşmeye karar verdi.

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İngilizcesini geliştirdikten sonra üniversite eğitimi almak istediğini söyleyen genç oyuncu OnurAkayMedya'dan Ülkü Gözen Stewart'a konuştu:

"Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika’dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz."

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Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ancak mutlulukları uzun sürmemişti.

Estetik yaptırdığı iddialarına da açıklama getiren ünlü oyuncu, “Hiçbir yerimde dolgu, estetik yok. Ben doğduğumdan beri saçlarımı bile boyatmadım. Bir gün kendiliğinde beyazlayacak belki beyaz kalmasını da tercih edebilirim” dedi.


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Meltem Miraloğlu Hayat Devam Ediyor

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