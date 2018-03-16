Meltem TV'den Pop Star'a karşı İlahilerin Yıldızı geliyor!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş’a yakınlığıyla bilinen Meltem TV iki farklı programla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İlahilerin Yıldızı programı ile ilgili açıklama yapan Meltem Medya Grubu Genel Müdürü Mustafa Uğurlu, “İlahilerin Yıldızı’nda temel hedefimiz, ilahileri ’arabeskleşmekten’ kurtarmaktır. Tasavvuf musikisi toplumumuzun ortak değeridir. Bizim hedefimiz tasavvuf müziğini halka sevdirmek ve toplumumuzun ortak kültürü olan bu müziğin en doğru şekilde icra edilmesini sağlamaktır. Türk aile yapısına uygun bir yarışma programı hazırladık ve izleyici ile buluşturacağız” dedi.

Mustafa Uğurlu, “Bu yarışmada Yunus Emre’nin kasideleri de seslendirilecek, Mevlid-i Şerifde okunacak, Pir Sultan Abdal’ın değişleri de. Zaten tasavvuf müziğin temeli Ehl-i Beyt’ten gelir" diyerek programda çok farklı türlerden eserlerin seslendirileceğini belirtti. Uğurlu, "Türkiye’de hemen herkesin bildiği en az bir ilahi vardır. Nice keşfedilmeyen gencimizin ümitlerini tazeleyeceğiz. Yetenekli gençlerimizin ekranlarda kendilerini göstermesine imkân vereceğimiz için çok sevinçliyiz" dedi.