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  4. Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm

Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm

19.09.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl yakalandığı meme kanserini atlatan Şimal, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir ameliyat daha geçireceğini ve bir göğsünün alınacağını söyleyen Şimal, "43 kiloya kadar düştüm" dedi.

Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm

Şarkıcı Şimal, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kemoterapi gördüğünü ve bu süreçte saçlarını kaybettiğinden bahseden şarkıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çok uzun bir süre sahnelerden uzak kaldım. Hastalığımda hiç bu kadar destek göreceğimi tahmin etmezdim. Meğer ne çok sevenim varmış. Demet Akalın, Bengü, Derya Uluğ, Koray Avcı, Merve Özbey, daha sayamayacağım birçok arkadaşım destekleri hiç eksik etmediler. Yaklaşık beş hafta sonra bir ameliyat daha geçireceğim ve bir göğsüm alınacak. Bunlar yerine konulabilecek şeyler" dedi.

"43 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"

Basın mensuplarının "Peki bu süreçte sahnelere devam edebiliyor musunuz?" sorusuna ise "Sahneye çıkmaya başladım. Hatta doktorum enerji versin diye bir adet muz yememe de izin vermişti. Ama ben yerimde duramıyorum hoplayıp zıpladığım için geçenlerde ufak bir rahatsızlık geçirdim. Bu sıralar ara verdim" şeklinde konuştu.

Bir hayli zayıfladığı görülen şarkıcı iştahının hastalık döneminde bozulduğunu ve 43 kiloya kadar düştüğünü söylerken, bu sıralar kilo alma dönemine girdiğini ve 47 kiloya çıktığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
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