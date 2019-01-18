Memet Özer ile Mutfakta'ya Youtube fenomeni Kafalar ekibi konuk oluyor!

Başarılı şef Memet Özer, birbirinden lezzetli tarifleriyle ünlü konuklarını mutfağında ağırlamaya devam ediyor. Türk ve Dünya mutfağından nefis lezzetler, renkli konuklarla keyifli sohbetler eşliğinde, Memet Özer’in mutfağında can buluyor.

Memet Özer ile Mutfakta programının bu haftaki konukları Kafalar Karışık sinema filminin sevilen başrol oyuncuları Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı olacak. Memet Özer ile Mutfakta yeni bölümüyle 19 Ocak Cumartesi 11.15’te FOX’ta!

