MAGAZİN

Memet Özer ile Mutfakta'ya Youtube fenomeni Kafalar ekibi konuk oluyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 01:23 | Son Güncelleme

Fox TV'de ekrana gelen Memet Özer ile Mutfakta'nın bu haftaki konukları belli oldu. Youtube videolarıyla fenomen olan Kafalar ekibi üyeleri Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı, Memet Özer'in mutfağına konuk oluyor.

Memet Özer ile Mutfakta'ya Youtube fenomeni Kafalar ekibi konuk oluyor!

Başarılı şef Memet Özer, birbirinden lezzetli tarifleriyle ünlü konuklarını mutfağında ağırlamaya devam ediyor. Türk ve Dünya mutfağından nefis lezzetler, renkli konuklarla keyifli sohbetler eşliğinde, Memet Özer’in mutfağında can buluyor.

Memet Özer ile Mutfakta programının bu haftaki konukları Kafalar Karışık sinema filminin sevilen başrol oyuncuları Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı olacak. Memet Özer ile Mutfakta yeni bölümüyle 19 Ocak Cumartesi 11.15’te FOX’ta!

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