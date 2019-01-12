Memurların büyük rezaleti! Paraları gece kulübünde yemişler

“Arsızlar Çetesi” olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon İstanbul Emniyetine bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, 6 ay önce polise yapılan bir ihbarla ortaya çıktı. İddiaya göre; polisi arayan kişi, ‘Rent A Car’lardan araç kiralayan bir şebekenin sahte belgelerle bu araçları sattığını ihbar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlayan soruşturmada, çete üylelerinin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışması yapıldı.

3 AŞAMALI İŞLEM: ÖNCE GPS SÖKÜLDÜ

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, polisin yaptığı çalışmada; şebekenin 3 aşamalı işlem yaptığı anlaşıldı. Buna göre, şebeke üyesi önce İstanbul'a yakın yerlerden araç kiraladı. Aracı başka ile götürmeyeceğini söyleyen şebeke üyeleri, otomobillerdeki GPS cihazlarını “Organ nakli” adı verilen bir yöntemle söktü. GPS güç kaynağı kesilmeden çalışır vaziyette bırakıldı.

Bu işlemlerin ardından, başka bir kente götürülen araç, sahte belgelerle bir şebeke üyesine devredildi. Daha sonra ise piyasa değerinin 5 bin lira altında fiyatlara internetten satışa çıkarılan araç, üçüncü şahıslara satıldı. Polis ekipleri şebekenin satış işlemlerini kolay bir şekilde yaptığını belirleyince soruşturma derinleştirildi.