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Menajerimi Ara 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Tuba Büyüküstün hangi rolde oynuyor? Menajerimi Ara ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 05.08.2020 02:48 | Son Güncelleme

Menajerimi Ara dizisi 1. bölümden ön izleme yayınlandı. Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent uyarlaması olan Menajerimi Ara dizinin 1. bölümünde Tuba Büyüküstün konuk oyuncu olarak rol alacak. Bir menajerlik şirketini merkeze alan dizide eğlence dünyasının perde arkasını anlatılacak. Peki Menajerimi Ara dizisi ne zaman başlıyor? Menajerimi Ara oyuncuları kimler? İşte Menajerimi Ara 1. bölüm fragmanları ve konusu.

Star TV'de ekrana gelecek olan Menajerimi Ara dizisinin 1. bölüm yeni fragmanı seyircilerle buluştu. Tuba Büyüküstün ise dizinin ilk bölümünde kendi kimliğiyle rol alacak.

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Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent isimli diziden uyarlanan Menajerimi Ara, Eylül'de sürpriz oyuncularıyla Star Tv’de yayınlanmaya başlayacak. Dizinin her bölümünde ünlü bir oyuncu kendi kimliğiyle rol alacak.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMLER?

Menajerimi Ara'nın oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan dizide, sinema sektöründe çalışmak isteyen Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) kendini menajerlerin hırs ve rekabet dolu dünyasının içinde bulmasıyla başlayan hikayesi anlatılıyor.
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MENAJERİMİ ARA KONUSU

Oyuncuların ve menajerlerin hayatlarının görünmeyen kısımlarındaki entrikalara, savaşlara, umutlara ve hayal kırıklıklarına tanık olacağımız dizide, seyirciyi bir çok sürpriz bekliyor.

Menajerimi Ara

Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın yazdığı, başarılı birçok projeye imza atan Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin her bölümünde birçok ünlü isim kendi kimlikleriyle yer alacak.
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‘Menajerimi Ara’ çok yakında Star’da başlıyor.

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