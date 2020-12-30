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Menajerimi Ara 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara dizisine hangi ünlü isim konuk olacak?

30.12.2020 22:39 | Son Güncelleme:
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Menajerimi Ara 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara dizisine hangi ünlü isim konuk olacak?

Star’ın sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 3 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 19. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara’nın yeni bölüm fragmanında, Ego Ajans’ın yılbaşı partisinde romantik anlar yaşayan Dicle ve Barış birbirlerine karşı olan hislerini ajanstakilere fark ettirmemek için büyük çaba harcarken, Serkan’ın Ego Ajans’ı satın alması ajansta bomba etkisi yaratıyor.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Burak Tozkoparan ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun başrollerde oynadığı Menajerimi Ara'nın yeni bölümüne konuk olacak Tuğba Çom Makar’ın yaşadığı estetik krizi ise izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak.

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MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılbaşı partisindeki yakınlaşmalarını ajanstakilerden saklamak isteyen Dicle ve Barış, kendilerini yeni bir maceranın içinde bulurken Kıraç, Serkan’ın ajansı satın aldığı haberiyle deliye dönüyor.
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Peride, Kıraç ve Serkan’ın arasındaki rekabetin ve Serkan’ın yeni hamlesinin kişisel bir sebepten kaynaklandığını düşünürken, Kıraç’a geçmişte Serkan’a ne yaptığını soruyor. Bununla beraber, Serkan’ın ajansın yeni sahibi olmasıyla koyduğu kurallar ve koştuğu şartlar, menajerler için zorlu ve yeni bir dönemin habercisi oluyor.

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Yeni bölümün konuk isimlerinden Tuğba Çom Makar’ın estetik kararı ona büyük bir mağduriyet yaşatırken, Makar çözümü menajeri Çınar’ı aramakta buluyor.

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Heyecanın zirveye taşınacağı bölümde Feris’in Dicle ve Kıraç’ın önceden tanıştığını öğrenmesi, Feris ve Dicle’yi bir kez daha karşı karşıya getiriyor.

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