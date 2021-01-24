Menajerimi Ara 23. yeni bölümde Gülben Ergen sürprizi! Gülben Ergen Ego Ajans'tan yardım isteyecek!

Gülben Ergen 'Dadı', 'Hürrem Sultan' gibi dizilerin ardından 'Menajerimi Ara' ile yeniden ekrana dönecek. Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 23. bölümünde Gülben Ergen de rol alacak.

Gülben Ergen, çok yoğun bir dönemden geçerken bu süreci atlatmak için Ego Ajans menajerlerinden destek istiyor. Gülben Ergen ve menajerlerin gelecek haftaki mücadeleleri seyirciye eğlenceli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara 23. yeni bölümüyle 31 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Star TV'de.

