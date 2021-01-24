MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Menajerimi Ara 23. yeni bölümde Gülben Ergen sürprizi! Gülben Ergen Ego Ajans'tan yardım isteyecek!

Menajerimi Ara 23. yeni bölümde Gülben Ergen sürprizi! Gülben Ergen Ego Ajans'tan yardım isteyecek!

24.01.2021 22:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Menajerimi Ara 23. yeni bölümde Gülben Ergen sürprizi! Gülben Ergen Ego Ajans'tan yardım isteyecek!

Star TV'de ekrana gelen Menajerimi Ara'nın gelecek hafta yayınlanacak olan 23. bölümünün yıldız konuğu Gülben Ergen oluyor. Gülben Ergen, yeni şarkısı 'Seni Kırmışlar'ın tanıtım sürecinde yaşadığı yoğunluk için Ego Ajans'ın kapısını çalacak.

Gülben Ergen 'Dadı', 'Hürrem Sultan' gibi dizilerin ardından 'Menajerimi Ara' ile yeniden ekrana dönecek. Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 23. bölümünde Gülben Ergen de rol alacak.

Gülben Ergen, çok yoğun bir dönemden geçerken bu süreci atlatmak için Ego Ajans menajerlerinden destek istiyor. Gülben Ergen ve menajerlerin gelecek haftaki mücadeleleri seyirciye eğlenceli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara 23. yeni bölümüyle 31 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Star TV'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Çukur 113. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Akın Koçovalı ölüyor mu? Burak Dakak Çukur'dan ayrılıyor mu?Çukur 113. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Akın Koçovalı ölüyor mu? Burak Dakak Çukur'dan ayrılıyor mu?
Industry için sık sık soyunmuştu... Karşılığını aldı Industry için sık sık soyunmuştu... Karşılığını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Covid-19 test merkezi ateşe verildi

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

İğrenç olay! Kendi kızına cinsel istismarda bulundu

İğrenç olay! Kendi kızına cinsel istismarda bulundu

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Sapıkça fantezileri ortaya çıkaran çıplak poz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Bikini altı neredeyse yok gibi!

Bikini altı neredeyse yok gibi!

Diğer Haberler

Star TV'den Akrep ve Sol Yanım için flaş karar! Akrep ve Sol Yanım dizileri hangi günler yayınlanacak?

Star TV'den Akrep ve Sol Yanım için flaş karar!

Çukur 113. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Akın Koçovalı ölüyor mu? Burak Dakak Çukur'dan ayrılıyor mu?

Çukur 113. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Akın Koçovalı ölüyor mu? Burak Dakak Çukur'dan ayrılıyor mu?

Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Seni Çok Bekledim dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Seni Çok Bekledim dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz isim!

Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz isim!

Menajerimi Ara usta oyuncuyu ağırlıyor

Menajerimi Ara usta oyuncuyu ağırlıyor

Kırmızı Oda 21. son bölümde Boncuk'tan korkunç plan! Kırmızı Oda'da Boncuk eşi Sadık'ı zehirleyecek mi?

Kırmızı Oda'ya damga vuran korkunç plan!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.