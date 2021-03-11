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Menajerimi Ara 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Menajerimi Ara'ya Sedef Avcı konuk oluyor

11.03.2021 22:40 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sedef Avcı'nın konuk olduğu yeni bölümde Avcı, kariyerine dair verdiği kararlarla menajeri Çınar'a (Fatih Artman) zor anlar yaşatırken, Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) Ayla'ya (İpek Türktan Kaynak) attığı adımın karşılıksız kalması onu gözyaşlarına boğuyor.

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 14 Mart Pazar günü ekrana gelecek olan 29. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Menajerimi Ara'nın Pazar günü ekranlara gelecek olan yeni bölümünde seyirciyi Sedef Avcı sürprizi bekliyor. Güzel oyuncunun konuk olduğu bölümde menajeri Çınar'la kariyeri konusunda yaşadığı fikir ayrılıkları, Çınar'ı zora sokuyor.

Menajerimi Ara 29. Bölüm 1. Tanıtım (4)

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feris'i (Canan Ergüder) temsilen Dicle, Kıraç'la (Barış Falay) aynı proje için karşı karşıya gelirken, bu savaştan kimin galip geleceği gizemini koruyor.

Menajerimi Ara 29. Bölüm 1. Tanıtım (1)

Barış (Deniz Can Aktaş) ve Ömer (Doğaç Gözüdeli) arasındaki gerilimin etkileri devam ederken, tanıtımda Barış'ın geçirdiği sinir krizi dikkat çekiyor. Dicle'nin ismiyle menajerlik yapan Emrah'ın (Semi Sırtıkkızıl) foyası ajansa beklenmedik bir şekilde gelen oyuncu adayıyla ortaya çıkıyor.

Menajerimi Ara 29. Bölüm 1. Tanıtım (2)

Dicle, Barış'ın annesi Ayla'ya karşı bir adım atarken Ayla'nın verdiği sert tepki karşısında bir kez daha hayal kırıklığına uğruyor.

Menajerimi Ara 29. Bölüm 1. Tanıtım (5)

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun oyuncu kadrosunda buluştuğu 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Sedef Avcı
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