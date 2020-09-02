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Menajerimi Ara 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Çağatay Ulusoy sürprizi! Menajerimi Ara 2. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 02.09.2020 01:37 | Son Güncelleme

Star TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Menajerimi Ara 2. bölümüyle ekrana geldi. Dünyaca ünlü ‘Call My Agent' dizisi uyarlaması olan Menajerimi Ara'nın son bölümüne Nükhet Duru konuk oldu. Başrollerini Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman'ın paylaştığı Menajerimi Ara'nın 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümüne ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy konuk olacak.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara'nın 8 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 3. bölümümden ilk fragman yayınlandı. Yeni film projesiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Menajerimi Ara'nın 3. bölümünde konuk oyuncu olarak rol alacak.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ego Ajans, Nadir’in ölüm haberi ile yıkılır… Menajerlerimiz patronları ve yakın arkadaşları Nadir’in yasını tutamadan ciddi bir sorunla yüzleşmek zorunda kalırlar; Ajansın geleceği ne olacak? Ajansın ve Dicle’nin kaderi şimdi Nadir’in tek mirasçısı Ceylan’ın iki dudağının arasındadır. Bu sırada Barış ve Beren’in rol aldığı sette bir kriz çıkar. Beren ve Barış kavga etmiştir ve Barış sete çıkmayı reddetmektedir. Ne yazık ki Beren ve Barış’ın arasını düzeltme işi Dicle’ye kalır.

menajerimi

Ajansta hayat normal bir şekilde devam etmek zorundadır. Menajerlerimiz Nadir’in müşterilerini devralmak durumunda kalır. Feris, Nebahat Çehre ile Çınar ise Nükhet Duru ile çalışacaktır. Uzun yıllardır görüşmeyen bu ikili bir film projesi yüzünden karşı karşıya kalırlar. Kıraç ise Ego Ajans’ın geleceği ilgili kararlarda etkin rol oynamaya çalışırken Ceylan tüm ajansın kaderini değiştirecek bir karar verir.

Bütün ekip Nadir için yapılan anmada buluşur. Bu sırada artık unutulmaya yüz tutmuş eski bir oyuncu bütün hırsını Barış’tan çıkarır. Çok öfkelenen Barış kendini Feris’in gitmesini asla onaylamayacağı bir yere atar. Dicle Barış’ı durdurmayı başarabilecek midir?

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