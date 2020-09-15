MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Menajerimi Ara dizisine sürpriz isim! Erol Ozan Ayhan, Nejat rolünü canlandıracak

Menajerimi Ara dizisine sürpriz isim! Erol Ozan Ayhan, Nejat rolünü canlandıracak

DİZİ HABERLERİ  | 15.09.2020 22:39 | Son Güncelleme

Star TV'nin Ay Yapım imzalı, dünyada milyonlar tarafından izlenen ‘Call My Agent’ın ilk uyarlaması ‘Menajerimi Ara’ dizisinin kadrosuna, ödüllü bir oyuncu dahil oldu.

Menajerimi Ara dizisine sürpriz isim! Erol Ozan Ayhan, Nejat rolünü canlandıracak

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’ dizisinin kadrosuna, başarılı oyuncu Erol Ozan Ayhan dahil oldu.

  1. Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu' ödülünü alan Erol Ozan Ayhan, bu akşam ekrana gelecek 4. bölümden itibaren Menajerimi Ara dizisinde 'Nejat' karakterine hayat verecek.

Rol aldığı birçok tiyatro oyunuyla adında söz ettiren Erol Ozan Ayhan, son olarak Jet Sosyete ve Vatanım Sensin dizileriyle ekranlarda yer almıştı.

2-lyhs-vZra

EROL OZAN AYHAN KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans Programını birincilikle bitirmiştir.

1999 yılından itibaren bir çok oyun ve tiyatro çalışmasında görev alan Ozan Ayhan, yurt içi ve yurt dışındaki tiyatro oyunlarında da sahne almıştır. 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Bu süre zarfında yüksek lisans çalışmalarını da devam ettiren Ozan Ayhan, 2006 yılında Avrupa Birliği fonlarından kazanmış olduğu bursla Fransa'da araştırmalarını sürdürmüştür.

2010 yılında akademik gorevinden ayrılan Ayhan, aynı yıl Bakirkoy Belediye Tiyatrolari ekibine katılmıştır.

TİYATRO OYUNLARI

2018 Gülünç Karanlık
2013 Kenter Tiyatro
2010 Bakırköy Belediye Tiyatroları
2010 İstanbul Devlet Tiyatrosu

DİZİLERİ

2019 Jet Sosyete
2018 Vatanım Sensin

SİNEMA FİLMLERİ

2016 Yok Artık 2
2009 Kurtlar Vadisi Gladio
2009 Ada- Zombilerin Düğünü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Türkülerin güzel sesi Sevcan Orhan merak konusu olduTürkülerin güzel sesi Sevcan Orhan merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Kaybolan telefonundan maymun selfie'leri çıktı!
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
Galatasaray bombayı patlattı!
Galatasaray bombayı patlattı!
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
Bakanlık'tan yeni genelge! 81 ile gönderildi
15 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
15 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu paylaştı
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
Arka Sokaklar rekor kırdı! Yeni oyuncularla ekrana dönüyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bay Yanlış'a sürpriz transfer!
Bay Yanlış'a sürpriz transfer!
Ünlü oyuncu yeni sezon kadrosuna katıldı!
Ünlü oyuncu yeni sezon kadrosuna katıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hekimoğlu 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu 17. son bölümde neler oldu?
Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı 2. bölüm fragmanı yayınlandı!
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor?
Masumlar Apartmanı dizisi sosyal medyayı salladı! Masumlar Apartmanı 1. bölüme damga vuran çöp ev sahnesi!
Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı! Diziye damga vuran sahne
Masumlar Apartmanı konusu nedir? Oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı hikayesi gerçek mi?
İddialı dizi ekran yolculuğuna başlıyor!
Kefaret dizisi oyuncuları kimler? Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu!
Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Kefaret dizisi konusu!
Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kerim ve Şahika sevgili mi oldu? Yasak Elma son bölüm izle
Yasak Elma'da sıra dışı aşk üçgeni!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.