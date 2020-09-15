Menajerimi Ara dizisine sürpriz isim! Erol Ozan Ayhan, Nejat rolünü canlandıracak

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’ dizisinin kadrosuna, başarılı oyuncu Erol Ozan Ayhan dahil oldu.

Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu' ödülünü alan Erol Ozan Ayhan, bu akşam ekrana gelecek 4. bölümden itibaren Menajerimi Ara dizisinde 'Nejat' karakterine hayat verecek.

Rol aldığı birçok tiyatro oyunuyla adında söz ettiren Erol Ozan Ayhan, son olarak Jet Sosyete ve Vatanım Sensin dizileriyle ekranlarda yer almıştı.

EROL OZAN AYHAN KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans Programını birincilikle bitirmiştir.

1999 yılından itibaren bir çok oyun ve tiyatro çalışmasında görev alan Ozan Ayhan, yurt içi ve yurt dışındaki tiyatro oyunlarında da sahne almıştır. 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Bu süre zarfında yüksek lisans çalışmalarını da devam ettiren Ozan Ayhan, 2006 yılında Avrupa Birliği fonlarından kazanmış olduğu bursla Fransa'da araştırmalarını sürdürmüştür.

2010 yılında akademik gorevinden ayrılan Ayhan, aynı yıl Bakirkoy Belediye Tiyatrolari ekibine katılmıştır.

TİYATRO OYUNLARI

2018 Gülünç Karanlık

2013 Kenter Tiyatro

2010 Bakırköy Belediye Tiyatroları

2010 İstanbul Devlet Tiyatrosu

DİZİLERİ

2019 Jet Sosyete

2018 Vatanım Sensin

SİNEMA FİLMLERİ

2016 Yok Artık 2

2009 Kurtlar Vadisi Gladio

2009 Ada- Zombilerin Düğünü

