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Menajerimi Ara dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu

DİZİ HABERLERİ  | 31.07.2020 20:56 | Son Güncelleme

Star’ın yeni dizisi Menajerimi Ara’nın merakla beklenen sürprizlerle dolu ilk bölüm fragmanı ve afiş fotoğrafı yayınlandı. Çok yakında Star’da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin ilk bölümünde Tuba Büyüküstün konuk oyuncu olarak yer alırken, Aleyna Tilki’nin ‘Bu Benim Masalım’ şarkısı da yer alıyor.

Menajerimi Ara’nın merak edilen bölüm fragmanı bayramın ilk günü izleyici ile buluştu. Star ekranlarında yayınlanacak dizinin ilk bölümünde kendi kimliğiyle konuk olacağı duyurulan Tuba Büyüküstün’ün de yer aldığı fragmanda Aleyna Tilki’nin ‘Bu Benim Masalım’ şarkısı da yer alıyor.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMLER?

Menajerimi Ara'nın oyuncu kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan dizide, sinema sektöründe çalışmak isteyen Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) kendini menajerlerin hırs ve rekabet dolu dünyasının içinde bulmasıyla başlayan hikayesi anlatılıyor.

MENAJERİMİ ARA KONUSU

Oyuncuların ve menajerlerin hayatlarının görünmeyen kısımlarındaki entrikalara, savaşlara, umutlara ve hayal kırıklıklarına tanık olacağımız dizide, seyirciyi bir çok sürpriz bekliyor.

Menajerimi Ara

Senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın yazdığı, başarılı birçok projeye imza atan Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin her bölümünde birçok ünlü isim kendi kimlikleriyle yer alacak.

‘Menajerimi Ara’ çok yakında Star’da başlıyor.

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