Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu mini şortlu poz verdi!

Genç oyuncu Ahsen Eroğlu son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Ahsen Eroğlu, sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekmeye başladı.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Ahsen Eroğlu'nun sosyal medyada 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.

27 yaşındaki oyuncu, mini şortlu poz verdi.

O pozuyla takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Eroğlu eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda aldı.

Oyunculuk kariyerine, 2015'te yayınlanan Modern Habil Kabil dizisi ile başladı.





