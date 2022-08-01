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  4. Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu mini şortlu poz verdi!

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu mini şortlu poz verdi!

01.08.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisinde hayat verdiği Dicle Ertem rolüyle tanındı. Dizi projesinin haricinde sinema projelerinde de yer alan Eroğlu, sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu mini şortlu poz verdi!

Genç oyuncu Ahsen Eroğlu son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren Ahsen Eroğlu, sosyal medya pozlarıyla da dikkat çekmeye başladı.

MİNİ ŞORTLU POZ VERDİ

Ahsen Eroğlu'nun sosyal medyada 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu mini şortlu poz verdi!

27 yaşındaki oyuncu, mini şortlu poz verdi.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu mini şortlu poz verdi!

O pozuyla takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu mini şortlu poz verdi!

Eroğlu eğitimini Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda aldı.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu mini şortlu poz verdi!

Oyunculuk kariyerine, 2015'te yayınlanan Modern Habil Kabil dizisi ile başladı.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu mini şortlu poz verdi!

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu mini şortlu poz verdi!

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu mini şortlu poz verdi!

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Ahsen Eroğlu menajerimi ara
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