Menajerimi Ara'nın yayın günü değişti! Menajerimi Ara 9. yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara'nın 9. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Ali Bilgin'in, senaristliğini Ekin Atalar'ın üstlendiği Menajerimi Ara'nın yayın günü de değişti. Yayın hayatına Salı günü başlayan dizi, gelecek haftadan itibaren pazar akşamları ekrana gelecek.

Menajerimi Ara yeni bölümüyle 18 Ekim Pazar 20.00'de Star TV 'de yayınlanacak.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Ajansın başına Mayda’nın geçmesiyle taşlar yerinden oynar. Dicle işleri yoluna koymak için Mayda’ya Kıraç’la ilişkisini açıklarken her şeyi daha karmaşık hale getireceğinin farkında değildir. Büyük bir etkinlik için hazırlanan Çınar ve Feris karşılaştıkları krizi çözmek için ellerinden geleni yaparlar.

Ajans çalışanları yılın etkinliğine dair her şeyi çözdüklerini düşünürken etkinlik sırasında herkesle birlikte onlar da büyük bir sürprizle karşılaşır. Ancak o gecenin asıl büyük sürprizi Beren’in Dicle hakkında öğrendikleri olacaktır.

