Mençuna Şelalesi nerede? Mençuna Şelalesi'ne nasıl gidilir ? Mençuna Şelalesi giriş ücreti

Coğrafi ve kültürel yapısıyla Anadolu'nun diğer illerinden çok farklı özelliklere sahip olan Artvin bir çok açıdan kendine özgü bir şehir. Yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü oldukça farklı olan Artvin bu farklılıklar sayesinde bir çok doğal güzelliğe de sahip. Bu doğal güzelliklerin başında da Mençuna Şelalesi geliyor. İnsanı doğayı kavuşturan, doğanın derin izlerini insana gösteren bir şelale.

MENÇUNA NE DEMEK ?

Mençuna ne demek diye merak edenler için Mençu Lazca’da hissedar anlamına gelmekte. Sonuna gelen Na eki ise yer anlamında. İki kelime birleşince Mençuna Hisseli Yer anlamına geliyor.

MENÇUNA ŞELALESİ NEREDE ?

Mençuna Şelalesi, Artvin'in Arhavi ilçesi sınırlarında bulunan Kamilet Vadisi'nde yer alıyor. Şelale Arhavi ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yol gayet düzgün ve yeşilin bindir tonu ile bezeli.

MENÇUNA ŞELALESİ'NE NASIL GİDİLİR ?

Mençuna Şelalesine ulaşmak için ilk olarak Artvin Gezilecek Yerler listesinde yer alan Çifteköprü’ye ulaşmanız gerekiyor. Buraya kadar yol gayet iyi ve sorunsuz. Çifteköprüleri geçtikten sonra sağdan beton yola giriyorsunuz. Buradan sonra 6 kilometrelik bir yol kalıyor ama bu yolun sadece 3 kilometresi beton 3 kilometresi henüz yapılmamış bozuk bir yol. Bu 3 km'lik bozuk yol çok da zorlayıcı bir yol değil. Yine de dikkatli olmakta fayda var.