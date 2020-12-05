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Mençuna Şelalesi nerede? Mençuna Şelalesi'ne nasıl gidilir ? Mençuna Şelalesi giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 05.12.2020 23:08 | Son Güncelleme:
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Mençuna Şelalesi nerede? Mençuna Şelalesi'ne nasıl gidilir ? Mençuna Şelalesi giriş ücreti

Türkiye'de doğanın en cömert olduğu illerden biri olan Artvin doğal güzellikleriyle yemyeşil bir cenneti andırıyor. Yaylalardan çam ormanlarına, şelalelerden gürül gürül akan ırmaklara bir çok güzelliğe ev sahipliği yapan bu güzel şehir Doğu Karadeniz'in incisi konumunda. Mençuna Şelalesi bu güzelliklerin başında geliyor.

Coğrafi ve kültürel yapısıyla Anadolu'nun diğer illerinden çok farklı özelliklere sahip olan Artvin bir çok açıdan kendine özgü bir şehir. Yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü oldukça farklı olan Artvin bu farklılıklar sayesinde bir çok doğal güzelliğe de sahip. Bu doğal güzelliklerin başında da Mençuna Şelalesi geliyor. İnsanı doğayı kavuşturan, doğanın derin izlerini insana gösteren bir şelale.

MENÇUNA NE DEMEK ?

mençuna şelalesi giriş ücreti

Mençuna ne demek diye merak edenler için Mençu Lazca’da hissedar anlamına gelmekte. Sonuna gelen Na eki ise yer anlamında. İki kelime birleşince Mençuna Hisseli Yer anlamına geliyor.

MENÇUNA ŞELALESİ NEREDE ?

mençuna şelalesi nerede

Mençuna Şelalesi, Artvin'in Arhavi ilçesi sınırlarında bulunan Kamilet Vadisi'nde yer alıyor. Şelale Arhavi ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yol gayet düzgün ve yeşilin bindir tonu ile bezeli.

MENÇUNA ŞELALESİ'NE NASIL GİDİLİR ?

Mençuna Şelalesine ulaşmak için ilk olarak Artvin Gezilecek Yerler listesinde yer alan Çifteköprü’ye ulaşmanız gerekiyor. Buraya kadar yol gayet iyi ve sorunsuz. Çifteköprüleri geçtikten sonra sağdan beton yola giriyorsunuz. Buradan sonra 6 kilometrelik bir yol kalıyor ama bu yolun sadece 3 kilometresi beton 3 kilometresi henüz yapılmamış bozuk bir yol. Bu 3 km'lik bozuk yol çok da zorlayıcı bir yol değil. Yine de dikkatli olmakta fayda var.

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Aracınızla gideceğiniz bu 6 kilometrelik yolculuktan sonra Mençuna Konakları’na ait olan tesislere ulaşıyorsunuz. Aracınızı tesislerde bıraktıktan sonra Mençuna Şelalesi’ne yaklaşık 20 dakika süren bir patika yol sizi bekliyor. Patika yolda yer yer merdivenler yer yer topraklı zeminde ilerliyorsunuz. 20 dk sonra Mençuna eşsiz güzelliğiyle sizi karşılıyor. Burada bulunan köprüde doya doya şelaleyi izliyorsunuz.

MENÇUNA ŞELALESİ'NİN ÖZELLİKLERİ

  • Şelalenin rakımı yaklaşık 650-700 metre.
  • Şelale iki kademeli olarak akıyor. Göreceğiniz ilk kısım 82 metre yükseklikten dökülüyor. Suyun aktığı yerde 200 metrekarelik bir havuz oluşuyor. Bu havuzun devamında ikinci kısım 10 metre yükseklikten akarak Kamilet Deresiyle birleşiyor.
  • İlkbaharda karların erimesiyle suyun debisi en yüksek noktaya çıkıyor.

MENÇUNA ŞELALESİ'NDE KAMP İMKANI

Mençuna Şelalesi derin ve dar bir vadide olduğu için şelalenin etrafı kamp yapmaya müsait değil. Şelalenin olduğu yerde sadece manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

NOT: Yazın şelalenin oluşturduğu havuzda yüzebilirsiniz. Yanınızda mayo ve havlu bulundurmayı unutmayın.

MENÇUNA ŞELALESİ ZİYARET SAATLERİ

Şelalenin olduğu alan doğal bir alan olduğu için günün istenen saatinde ziyaret edilebilir.

MENÇUNA ŞELALESİ'NİN GİRİŞ ÜCRETİ

Mençuna Şelalesi'nin herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Burası doğal bir alan. Doğa size karşılıksız huzur veriyor.

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