YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Menengiç kahvesinin tadı nasıl? Menengiç kahvesinin tadı neye benziyor?

Farklı kahve türleri her ne kadar birbirine benzer yanları olsa da aromaları, kokuları ve tatları ile birbirlerinden ayrılırlar. Menengiç kahvesi de bir süre önce çok popüler hale gelmiş ve kahve tutkunları tarafından da tercih edilir hale gelmiştir.

Menengiç kahvesinin tadı nasıl? Menengiç kahvesinin tadı neye benziyor?
Ferhan Petek

Türkiye’de özellikle Akdeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok tüketilen menengiç kahvesi aynı isimli ağacın meyvesinden elde edilen doğal bir kahve türü olarak tanımlanmaktadır. İlkbahar aylarında daha verimli olan menengiç kahvesi ağacın olgunlaşma sürecinden sonra toplanır. Kafein barındırmayan bir kahve türü olan menengiç kahvesinin doğru miktarlarda tüketildiği takdirde insan sağlığına bazı yararları olduğu da düşünülmektedir.

Menengiç kahvesinin tadı nasıl?

Sadece bir fincan süt ve bir tatlı kaşığı menengiç kahvesi ile kolayca hazırlanan menengiç kahvesinin kafein içermemesi dışında bir özelliği de süt ile yapılmasıdır. Damak tadına göre şeker eklenerek de içilebilir ancak genelde şekersiz olarak tüketilir. Aroması ile dikkat çeken menengiç kahvesinin tadı diğer kahvelerden oldukça farklıdır.

İçerdiği besin değeri, vitaminler ve mineraller sayesinde insan sağlığına faydalı olduğu kabul edilen menengiç kahvesi gaz ve mide şişkinliği gibi problemlere iyi gelmesi ile bilinen bir kahve türüdür. Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına da yardımcı olduğu bilinen bu kahve türü her ne kadar birçok yararı ile bilinse de fazla miktarlarda tüketilirse çeşitli yan etkilere ya da alerjik tepkimelere neden olabilir.

Menengiç kahvesinin tadı neye benziyor?

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği, kolesterolü dengelediği, kalp ve damar sağlığını desteklediği bilinen menengiç kahvesi kafein içermediği için bu özeliği sayesinde çarpıntı sorununa nede olamayacağı için akşam saatlerinde de içilebilen hoş tatlı bir kahvedir.

Tadı Türk kahvesini andıran menengiç kahvesinde kafein olmaması tadının diğer kahvelerden farklı olmasına neden olur. Hafif bir tadı vardır ve içimi oldukça kolaydır. Kremamsı kıvamı olan menengiç kahvesi halk arasında çedene, çıtlık, çitlembik gibi isimlerle de anılmaktadır. Fındıksı bir aromaya sahiptir ve yumuşak içimli bir kahve türü olarak tanımlanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavasıAntep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavası
Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
menengiç kahve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.