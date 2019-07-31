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Menisküs: Hareket kabiliyetinizi koruyun!

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar
SAĞLIK  | 31.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Menisküs sorunları dizlerimiz için büyük tehdit oluşturuyor. Rejeneratif Tıp Uzmanı Aşkın Nasırcılar, menisküs sorunları hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Menisküs: Hareket kabiliyetinizi koruyun!

Kemiklerimizi birbirine bağlayan ve hareket kabiliyetimizi sağlayan eklemler, vücudumuzun pek çok noktasında bulunmaktadır. Hareketli eklemlerimiz içerisinde olan diz eklemi hareket uyumumuzu sağlamamız açısından son derece önemlidir.

Dizlerimizin altındaki ve üzerindeki kemiklerin arasında bulunan dokulara “menisküs” adı verilir. Menisküs hastalığı bu dokunun yırtılmasından dolayı oluşmaktadır. Menisküs yırtıkları yoğun ağrı ve şişliğe sebep olur. Eğer yırtık büyük boyutlardaysa dizde kilitlenmelere sebep olabilir. Menisküs yırtıkları dikilebilir, tedavisi mümkündür. Bazı yırtıklara müdahale edilmesi bile gerekmezken bazı yırtıkların tamamen iyileşmesi mümkün olmamaktadır.

YALNIZCA YAŞLILARDA GÖRÜLMEZ

Her yaş aralığında diz eklemi sorunlarıyla karşılaşabilmekteyiz. İlerleyen yaşa bağlı olarak dokuların iyice zayıflamasından dolayı ufak hareketlerde bile menisküs yırtıkları oluşabilir. Hatalı duruş, hızlı ve ani hareketler, fiziksel aktivitelerin azlığı, yaralanmalar, romatizma gibi çeşitli nedenlerin ilerleyen yaş ile birleşmesi halinde diz eklemlerinde pek çok soruna yol açabilir.

BİLİNÇSİZ SPOR MENİSKÜSE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Spora bağlı menisküs yırtıkları sıkça görülmektedir. Eklemlerin fazla zorlanmasına bağlı olarak oluşan menisküs yırtıkları, dizde şişlik ve ağrı ile kendini gösterir. Eğilip kalkmak, merdiven çıkmak gibi dizdeki eklemleri çalıştıran hareketler ağrıya sebep olur. Bu tarz rahatsızlıklardan şikayetçiyseniz yaptığınız sportif aktiviteleri mümkün olduğunca azaltmanız, yükünü hafifletmeniz gerekir.

Hastanın şikayetinin hangi olayla oluştuğunu anlatması menisküs tanısının konmasında son derece önemlidir. Muayene sonrasında menisküs yırtığı tanısı büyük ölçüde ortaya çıkar ancak net tanı için diz eklemi MR’ı istenmelidir.

MENİSKÜS TEDAVİSİNDE AMELİYAT ŞART MI?

Özellikle gençlerde görülen menisküs yırtıklarının tedavisinde yüksek olasılıkla cerrahi işlem yapılması gerekmektedir. Cerrahi işlem gereken yırtıklarda, yapılan işlemde eğer yırtık tedavi edilemiyorsa, yırtık olan kısım oradan çıkarılır. İlerleyen yaşlarda görülen ve çoklukla dokuların zayıflaması kaynaklı oluşan yırtıklar ufaklardır ve cerrahi işlem olmadan iyileşmesi mümkündür. Bu durumda ilgili bölgedeki dokular için ilaç tedavisi başlatır. İlaç tedavisinin yetersiz kalması durumunda kemik dokusunu düzeltmek üzere yeni bir ameliyat yapması gerekebilir.

MENİSKÜS TEDAVİSİNDE REJENERATİF TIP UYGULAMALARI

Menisküs yırtığı için düşünülen ilk müdahale rejeneratif tıptır. Menisküs yapısından dolayı yenilenmeye çok uygun bir doku değildir. Yaygın olarak tedavisi artroskopik cerrahi ile yapılmaktadır. Yırtığının yenilenmeye uygun olduğu kararı verilirse özel kanüllerden yerleştirilen uzun iğneler ile menisküs yırtığınız tedavi edebilir.

Bu ameliyat sonrasında bir kaç haftalık bir süre koltuk değneği kullanmanız gerekecektir. Dizinizi zorlayacak hareketlerden kaçınmanızda iyileşme sürecini destekleyecektir. Eğer spor ile uğraşıyorsanız spora dönmeniz minimum 4 hafta kadar sürecektir bu süreç iyileşme hızınıza göre daha fazla uzayabilmektedir. Bu süreç sonrasında yenilenmenin başarılı bir şekilde olması yırtığın şekline göre değişiklik göstermektedir.

Sağlıklı Günler Dilerim.

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