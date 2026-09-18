Merakla bekleniyorlardı: iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı! İşte fiyatları

Apple, 9 Eylül'de düzenlediği etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıtmıştı. Şirket, yeni Pro modellerini Türkiye'de 12 Eylül saat 15.00 itibarıyla ön siparişe açmıştı.

Apple'ın açıkladığı takvime göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için satış tarihi ise 18 Eylül olarak belirlenmişti. Beklenen tarih geldi ve yeni iPhone 18 Pro modellerinin Türkiye'deki satış süreci başladı.

IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO MAX SATIŞA SUNULDU

iPhone 18 Pro veya iPhone 18 Pro Max satın almak isteyen tüketiciler, 18 Eylül itibarıyla yeni modelleri satın alabiliyor.

Her iki model de 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olmak üzere dört farklı depolama kapasitesiyle sunuluyor.

IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO MAX NE KADAR? İŞTE TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 18 Pro fiyatları

iPhone 18 Pro 256 GB: 137.999 TL

iPhone 18 Pro 512 GB: 154.999 TL

iPhone 18 Pro 1 TB: 188.999 TL

iPhone 18 Pro 2 TB: 243.999 TL

iPhone 18 Pro Max fiyatları

iPhone 18 Pro Max 256 GB: 149.999 TL

iPhone 18 Pro Max 512 GB: 166.999 TL

iPhone 18 Pro Max 1 TB: 200.999 TL

iPhone 18 Pro Max 2 TB: 255.999 TL

Böylece iPhone 18 Pro'nun Türkiye'deki başlangıç fiyatı 137.999 TL, iPhone 18 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 149.999 TL oldu.

IPHONE 18 PRO VE IPHONE 18 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Apple'ın yeni Pro modelleri A20 Pro çip ile geliyor. iPhone 18 Pro'da 6,3 inç, iPhone 18 Pro Max'te ise 6,9 inç Super Retina XDR OLED ekran bulunuyor. Her iki ekran da 120 Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion teknolojisini destekliyor.

Yeni modellerde 48 MP Pro Fusion kamera sistemi yer alıyor. Sistemde değişken diyaframlı 48 MP Fusion Ana kamera, 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera ve 48 MP Fusion Telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 18 MP Center Stage kamera görev yapıyor.

iPhone 18 Pro serisiyle birlikte Ana kamerada değişken diyafram özelliği de sunuluyor. Kamera, ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 ve ƒ/4.0 diyafram seçeneklerini destekliyor.

Apple'ın açıkladığı verilere göre iPhone 18 Pro 34 saate kadar, iPhone 18 Pro Max ise 43 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.

Her iki model de siyah, gümüş rengi, buzul rengi ve burgonya olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Yeni iPhone'lar iOS 27 ile geliyor.