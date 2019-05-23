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Meraklı kediler tarla süren çiftçiyi hep birlikte böyle izledi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2019 10:49 | Son Güncelleme

Japonya’da ‘Kedi Kafe’ ismindeki bir işletmede, bir düzineden fazla kedinin cam kenarına çıkarak pirinç tarlasını süren çiftçiyi izledikleri görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Japonya’nın Akita bölgesinde yer alan Yurihonjō şehrinde bulunan ‘Kedi Kafe’ isimli bir işletmede, bir düzineden fazla kedinin, işletmenin cam kenarına çıkarak işletmenin önünde pirinç tarlasını süren çiftçiyi izledikleri görüntüler sosyal medyada beğeni topladı. Görüntülerde, kedilerin cam kenarına çıkarak çalışan çiftçiyi büyük bir merakla izledikleri görüldü.

HER ZAMAN MERAKLA İZLİYORLAR

Yerel medya, işletme sahibinin her yıl tarlalarını sürdüğü sırada kedilerin bunu merakla izlediğini; bunun her yıl yaptıkları bir ‘aktivite’ haline geldiğini söylediğini duyurdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
japonya kedi tarla Merak çiftçi

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