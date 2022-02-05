Meraklısı için Osmanlı mutfağından enfes bir lezzet: Kirde kebabı

Saray mutfağı tariflerinin çok zor olduğunu düşünenler ve denemeye çekinenler için kirde kebabı tüm pratikliğiyle öne çıkıyor. Evde olan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kirde kebabı tarifi, Osmanlı tatlarını sevenlerin yeni favorilerinden olmaya aday.
MALZEMELER
500 gram kuzu eti
2 adet yumurta
1 adet domates
1 kase yoğurt
2 su bardağı süt
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tutam maydanoz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 su bardağı un
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Kuzu etini jülyen olacak şekilde ince ince doğrayın.
Tencereye zeytinyağı koyun ve yağ kızınca kuzu etini ekleyip sotelemeye başlayın. Et suyunu salıp tekrar çekene kadar soteleme işlemine devam edin.
Soğanı küp küp doğrayın ve etle birlikte kavurun.
Soğanlı et kavrulurken domatesi de küp küp doğrayın.
Soğanlar pembeleştikten sonra doğradığınız domatesleri ekleyin.
Tencereye salça, su, tuz ve karabiberi de ekleyip iyice karıştırın ve yaklaşık 15 dakika, kapağı kapalı pişmeye bırakın.
Bu sırada krep hamurunu hazırlamaya başlayın. Süt, yumurta ve unu derin bir karıştırma kabına alın ve ince ince doğradığınız maydanozu da ilave edip karıştırın.
Homojen bir hamur elde ettikten sonra tavayı yağlayıp her seferinde birer kepçe olacak şekilde krep hamurunu dökün.
İki tarafı da eşit şekilde kızaran krepleri bir tabağa alın.
Hazırladığınız kreplerin üzerine etli iç harçtan koyun ve malzemeleriniz bitene kadar üst üste dizmeye devam edin.
Krepleri iç harçla birlikte dizdikten sonra yoğurdu bir kasede çırpıp üzerine dökün.
Son olarak, ufak bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biberi de ekleyin.
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