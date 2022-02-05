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Meraklısı için Osmanlı mutfağından enfes bir lezzet: Kirde kebabı

05.02.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı mutfağından kirde kebabı, hem saray kültürünün hem Anadolu lezzetlerinin harmanlandığı, geçmişten günümüze kadar gelen önemli bir miras. Lahmacun ve Kayseri yağlaması gibi lezzetleri sevenlerin kaçırmaması gereken Kirde kebabı, Osmanlı mutfağının en pratik yemeklerinden biri. Siz de saray mutfağında eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkmak istiyorsanız kirde kebabı tarifi yazımızda.

Meraklısı için Osmanlı mutfağından enfes bir lezzet: Kirde kebabı

Saray mutfağı tariflerinin çok zor olduğunu düşünenler ve denemeye çekinenler için kirde kebabı tüm pratikliğiyle öne çıkıyor. Evde olan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kirde kebabı tarifi, Osmanlı tatlarını sevenlerin yeni favorilerinden olmaya aday.

KİRDE KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gram kuzu eti

  • 2 adet yumurta

  • 1 adet domates

  • 1 kase yoğurt

  • 2 su bardağı süt

  • 1 adet kuru soğan

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tutam maydanoz

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1,5 su bardağı un

  • 1 su bardağı su

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Kuzu etini jülyen olacak şekilde ince ince doğrayın.

  • Tencereye zeytinyağı koyun ve yağ kızınca kuzu etini ekleyip sotelemeye başlayın. Et suyunu salıp tekrar çekene kadar soteleme işlemine devam edin.

  • Soğanı küp küp doğrayın ve etle birlikte kavurun.

  • Soğanlı et kavrulurken domatesi de küp küp doğrayın.

  • Soğanlar pembeleştikten sonra doğradığınız domatesleri ekleyin.

  • Tencereye salça, su, tuz ve karabiberi de ekleyip iyice karıştırın ve yaklaşık 15 dakika, kapağı kapalı pişmeye bırakın.

  • Bu sırada krep hamurunu hazırlamaya başlayın. Süt, yumurta ve unu derin bir karıştırma kabına alın ve ince ince doğradığınız maydanozu da ilave edip karıştırın.

  • Homojen bir hamur elde ettikten sonra tavayı yağlayıp her seferinde birer kepçe olacak şekilde krep hamurunu dökün.

  • İki tarafı da eşit şekilde kızaran krepleri bir tabağa alın.

  • Hazırladığınız kreplerin üzerine etli iç harçtan koyun ve malzemeleriniz bitene kadar üst üste dizmeye devam edin.

  • Krepleri iç harçla birlikte dizdikten sonra yoğurdu bir kasede çırpıp üzerine dökün.

  • Son olarak, ufak bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biberi de ekleyin.

  • Hazırladığınız yağ karışımını da yoğurdun üzerine döktükten sonra kirde kebabını sıcak servis edebilirsiniz.
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