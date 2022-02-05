Meraklısı için Osmanlı mutfağından enfes bir lezzet: Kirde kebabı

Saray mutfağı tariflerinin çok zor olduğunu düşünenler ve denemeye çekinenler için kirde kebabı tüm pratikliğiyle öne çıkıyor. Evde olan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kirde kebabı tarifi, Osmanlı tatlarını sevenlerin yeni favorilerinden olmaya aday.

KİRDE KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

500 gram kuzu eti

2 adet yumurta

1 adet domates

1 kase yoğurt

2 su bardağı süt

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tutam maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı un

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI