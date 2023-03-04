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Meral Akşener’in açıklamaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı! Altılı masa krizini böyle yorumladılar...“Muhalefet az önce intihar etti”

04.03.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de seçim için geri sayım başlamışken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları bir anda siyasetin gündemine yerleşti. Türkiye’nin gündemini belirleyen açıklamalar dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Dünyanın önde gelen basın kuruluşları altılı masanın krizini yorumladı.

Meral Akşener’in açıklamaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı! Altılı masa krizini böyle yorumladılar...“Muhalefet az önce intihar etti”

Türkiye’de seçimlerin öncesinde siyaset gündemi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarıyla yeniden şekillenirken dünya basını Türkiye’de yaşanan siyasi durumu manşetlerine taşıdı. Dünya basında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları “Recep Tayyip Erdoğan’ın elini güçlendirdiği” şeklinde yorumlandı.

SEÇİMİ KAZANMA ŞANSINI ARTTIRDI

kapak meral

İngiliz Reuters haber ajansı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının muhalefeti kargaşaya sürüklediğini belirttiği haberinde risk danışmanlık şirketi Teneo'nun başkanı Wolfango Piccoli’nin yorumlarına yer verdi. Piccoli, “Son 20 yılda olduğu gibi muhalefet yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük kazancı oldu” diyerek muhalefetin kaosa sürüklenmesiyle Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimi kazanma şansının arttığını belirtti.

“EN ZOR SEÇİM” OLARAK YORUMLANDI

meral altılı masa

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg de, “Erdoğan karşıtı ittifak liderlik tartışması nedeniyle çöküşün eşiğinde” başlıklı haberde seçimlerde iktidarın değişme şansının azaldığını dile getirdi. Ajansa konuşan Konda şirketi başkanı Bekir Ağırdır, muhalefetin önemli konularda politikalarını etkili şekilde ortaya koyamadığını kaydetti.

“MUHALEFET AZ ÖNCE İNTİHAR ETTİ”

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Almanya’nın Tagesspiegel gazetesi “Muhalefet az önce intihar etti” başlıklı yazısında Londra Üniversitesi Ortadoğu uzmanı Karabekir Akkoyunlu’nun yorumunu okuyucularına aktardı. Akşener’in partisi olmadan ana muhalefetin iktidar olma şansının düşük olduğunu belirtildiği haberde Akkoyunlu’nun Twitter’dan yaptığı “Türkiye’deki muhalefet az önce intihar etti” yorumuna yer verildi.

“KENDİ KALESİNE GOL ATTI”

Başkent Berlin'de yayınlanan Die Tageszeitung yerel gazetesi ise "Muhalefet kendi kalesine gol attı" başlıklı analizinde muhalefetin ortak adayda uzlaşamamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

“TÜRKİYE MUHALEFETİ PARÇALANDI”

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Washington merkezli Al-Monitor haber sitesi, "Türkiye muhalefeti parçalandı" başlığını verdiği haberinde muhalefetin Erdoğan'a meydan okuma konusunda anlaşamadığını belirtti.

Associated Press haber ajansı da, seçime az bir süre kala muhalefet içindeki bölünmenin Erdoğan için önemli bir destek olacağı ifade edildi.

Wall Street Journal gazetesinin İstanbul muhabiri Jared Malsin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada"Türkiye'nin muhalefet koalisyonu çatlıyor. Bu durum Erdoğan'a potansiyel olarak, Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen seçimlerde devasa bir avantaj veriyor olabilir” ifadelerini kullandı.

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