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Meral Kaplan eski kocasının kızını kaçırdığını iddia edip isyan etti! 'Benim devletim bana nasıl yardım edemez'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 10:37 | Son Güncelleme

Dizi oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan, sosyal medya hesabından yardım istedi. Kaplan eski eşinin kızını kaçırdığını söyleyerek "Ülkemiz Teksas’a mı döndü?' diyerek isyan etti.

Meral Kaplan eski kocasının kızını kaçırdığını iddia edip isyan etti! 'Benim devletim bana nasıl yardım edemez'

Meral Kaplan ve iş insanı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2015 yılında kızları Eda'yı kucağına almıştı. Meral Kaplan ve Erhan Kanioğlu, 2019 yılında şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanmaya kararı almıştı.

Ünlü sunucu Meral Kaplan, olaylı bir şekilde ayrıldığı Erhan Kanioğlu’nu çocuğunu kaçırmakla suçladı…

Meral Kaplan bin paylaşım yaparak isyan etti ve şunları söyledi:

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"Karantina sürecini fırsat kollayarak, adliyedeki durgunluktan dolayı, babası kızımı kaçırmıştır. 20 gündür hala getirmedi ve hala nerede olduğu bilinmiyor. Bodrum Gündoğan, İstanbul Sarıyer civarında kalma durumları var fakat polisler kimse bulamıyor. Kızımla bu sabah görüntülü konuştuğumda tedirgindi. 5 yaşındaki bir çocuğa psikolojik şiddet uygulanamaz. 3 senedir ben artık yapılanlardan yoruldum. Polislerin ve kanunların bana yardım edememesinden de.

ÜLKEMİZ TEKSAS'A MI DÖNDÜ?

Kıbrıs vatandaşı bir adam kendi ülkemde bana bunları yaşatırken, benim devletim bana nasıl yardım edemez. Beni arayarak günlerdir karakollardasın, çocuğunu alamadın diye dalga geçen, boşuna uğraşma bizi bulmak için, polisler de kanunlar da elimde diye dalga geçen bu adam hakkında soruşturma açıldığı halde; sayın Süleyman Soylu nasıl bu kadar rahat hareket ediliyor. Ülkemiz Teksas’a mı döndü.

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Kızım telefonda bana, ”anne ben gelemez isem de beni gel al dedi.” Lütfen tüm emniyet müdürleri dahil yardımlarınızı bekliyorum. Bu son olsun. Bundan sonraki hayatımda imkanım elverdiği sürece mağdur kadınların yanında olacağım. Allah’a inanıyor ve güveniyorum. Ve gerekli herkesten yardım istiyorum…"

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