MAGAZİN

Mercan: Aldığım darbeler nedeniyle duyma kaybı yaşıyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mercan, sevgilisi Murat Şimşir'in kendisini darp ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu. Vücudunda kalıcı hasar oluştuğunu belirten Mercan, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mercan: Aldığım darbeler nedeniyle duyma kaybı yaşıyorum

Ayrılmak istediği sevgilisinin kendisine uyguladığı şiddet nedeniyle duyma kaybı yaşadığını belirten Mercan, Sabah gazetesine konuştu.

Mercan, "Sağ kulağımda kalıcı duyu kaybı ve sert darbelerden dolayı orta kulaktaki kristallerin yerinden oynamasıyla oluşan vertigo rahatsızlığım var. 1.5 yıl geçmesine rağmen travmayı atlatamadım. Gereken cezanın verilmesini diliyorum. Şiddete maruz kalan kadınlar ses çıkarmalı" ifadelerini kullandı.

Mercan aynı zamanda oyuncu Murat Cemcir ile bu meselenin bir alakasının olmadığını yalnızca isim benzerliği olduğunu da duyurdu.

PARTNERKulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...Kulaklarının ve burnunun yarısını kesti! Bakın neye benzemek için...
Esra Sönmezer; Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı için bakın ne dediEsra Sönmezer; Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı için bakın ne dedi
Jennifer Lawrence’ın çıplak fotoğrafları sızmıştı! O olayda flaş gelişmeJennifer Lawrence’ın çıplak fotoğrafları sızmıştı! O olayda flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mercan Mercan darbe

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Ünlü iş adamı küçük erkek çocuklarla yakalandı

Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Erdoğan resepsiyon konuşmasında Muharrem İnce'nin sloganını kullandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kelime Oyunu, yılın yarışma programı seçildi

Kelime Oyunu, yılın yarışma programı seçildi

Esra Sönmezer; Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı için bakın ne dedi

Esra Sönmezer; Hande Erçel-Murat Dalkılıç aşkı için bakın ne dedi

Jennifer Lawrence’ın çıplak fotoğrafları sızmıştı! O olayda flaş gelişme

Jennifer Lawrence’ın çıplak fotoğrafları sızmıştı! O olayda flaş gelişme

Emily Ratajkowski yine yaptı yapacağını! Yaza veda pozu!

Emily Ratajkowski yine yaptı yapacağını! Yaza veda pozu!

Farah Zeynep Abdullah ve Ahmet Rıfat Şungar el ele

Farah Zeynep Abdullah ve Ahmet Rıfat Şungar el ele

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.