Mercan: Aldığım darbeler nedeniyle duyma kaybı yaşıyorum

Ayrılmak istediği sevgilisinin kendisine uyguladığı şiddet nedeniyle duyma kaybı yaşadığını belirten Mercan, Sabah gazetesine konuştu.

Mercan, "Sağ kulağımda kalıcı duyu kaybı ve sert darbelerden dolayı orta kulaktaki kristallerin yerinden oynamasıyla oluşan vertigo rahatsızlığım var. 1.5 yıl geçmesine rağmen travmayı atlatamadım. Gereken cezanın verilmesini diliyorum. Şiddete maruz kalan kadınlar ses çıkarmalı" ifadelerini kullandı.

Mercan aynı zamanda oyuncu Murat Cemcir ile bu meselenin bir alakasının olmadığını yalnızca isim benzerliği olduğunu da duyurdu.

